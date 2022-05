Regelmäßig im Einsatz: Was macht dieser Robo-Hund auf der Köhlbrandbrücke?

Roboter halten bei der Hamburg Port Authority (HPA) immer weiter Einzug: Nach Drohnen soll nun ein ferngesteuerter „Vierbeiner“ hinzukommen, der sich um die Köhlbrandbrücke kümmert.

Drohnen werden bei der HPA bereits im Wasser und in der Luft eingesetzt, etwa, um die Mitarbeiter von aufwändigen Kontrollfahrten zu schwer erreichbaren Orte zu entlasten.

Drohnen werden im Hafen bereits eingesetzt, etwa für Kontrollen von Bauwerken aus der Luft

Denn: Die knappen Fachkräfte brauchen Zeit für andere Aufgaben: „Neben unserem Ziel, notwendige Informationen für die Bauwerksprüfung in Bereichen zu erfassen, die der Einsatz für Menschen zu gefährlich oder nicht nur schwer möglich sind, spielt das Thema Fachkräftemangel eine wichtige Rolle“, sagt Friedrich Stuhrmann, CCO bei der HPA. „Der Einsatz von Robotern und Drohnen kann uns hier helfen, auch künftig gut aufgestellt zu sein.“

Hamburg: Roboterhund inspiziert Köhlbrandbrücke:

Deswegen prüft die HPA mit den Projektpartnern Boston Dynamics und Reply nun den Einsatz eines „tierischen Kollegen“: Roboterhund „Spot“ könnte bei der technischen Überwachung der Köhlbrandbrücke helfen. Nach Angaben der HPA bewegt sich „Spot“ bereits eigenständig auf der Brücke und inspiziert mit seinen Sensoren und seiner 30-fach-Zoom-Kamera Schadstellen.

In der Prüfungsphase will die HPA herausfinden, ob es „Spot“ gelingt, Schäden zu registrieren. Was der Roboter erfasst hat, würde dann dem (menschlichen) Bauprüfer bei seiner Inspektion durch eine virtuelle Brille eingeblendet werden. (mp/cnz)