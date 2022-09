Die russischen Raketenangriffe haben sie überlebt, aber kaum, dass sie in der EU angekommen sind, droht ukrainischen Flüchtlingen schon die nächste Gefahr: Menschenhändler. Die Hinweise mehren sich, dass Zuhälter und womöglich Sexualstraftäter versuchen, sich an die Frauen und Mädchen heranzumachen. Die verzweifelte Lage der Flüchtlinge wird rücksichtslos ausgenutzt.

Tatort: Przemyśl, eine kleine polnische Stadt an der Grenze zur Ukraine. Am Bahnhof landen in großer Zahl Flüchtlinge aus der Ukraine – und viele freiwillige Helfer stehen bereit, bieten Unterkünfte oder eine Mitfahrgelegenheit nach Deutschland an. Aber nicht alles ist so selbstlos, wie es aussieht. Eine Gruppe Hamburger Polizisten, die in ihrer Freizeit eine private Hilfsaktion gestartet und beschlossen haben, Flüchtlinge nach Norddeutschland zu holen, bekommt das vor Ort selbst mit.

Ukrainische Passagiere treffen am Bahnhof in Przemyśl im Südosten Polens ein. Hier warten schon die Menschenhändler und Zuhälter, um sich an die Frauen heranzumachen.

„Unsere Kollegen von der polnischen Polizei haben uns erzählt, dass Zuhälter aus ganz Europa aufschlagen und die ukrainischen Frauen ansprechen“, so eine Hamburger Polizistin zur MOPO. Inzwischen sind die polnischen Beamten verstärkt am Bahnhof von Przemyśl im Einsatz, um sich die freiwilligen Helfer genauer anzusehen und zwielichtige Personen auszusortieren und wegzuschicken. Denn die Gefahr ist groß, dass sich manch kostenlose Unterkunft, die den Flüchtlingen „selbstlos“ angeboten wird, als Hinterhofbordell entpuppt und die Frauen zur Prostitution gezwungen werden.

Ukrainische Flüchtlinge: Zuhälter versuchen, sich an die Frauen heranzumachen

Auch der Hamburger Verein „Hilfe für die Ukraine“ schlägt Alarm. „Wir bekommen laufend die Nachricht, dass Mädchen an der Grenze verschwinden. Da fahren Autos vor, die Frauen steigen ein – und weg sind sie.“ Wie es heißt, sind es häufig nicht Männer, sondern Frauen, die die ukrainischen Flüchtlinge ansprechen und offenbar mit falschen Versprechungen weglocken. Die Vermutung: Die Zuhälter schicken ihre angestammten Prostituierten vor – weil Frauen leichter Zugang finden.

Aber nicht nur an der polnisch-ukrainischen Grenze, sondern auch an deutschen Bahnhöfen scheinen Menschenhändler aktiv zu sein. Ehrenamtliche, die sich am Berliner Hauptbahnhof um Flüchtlinge kümmern, berichten von dubiosen Männern, die durch die Reihen der Flüchtlinge gehen, und den Frauen Schlafplatzangebote machen. Auch alleinreisende Jugendliche beiderlei Geschlechts würden von solchen Männern angesprochen. Helfer erzählen, dass die Männer sogar Geld geboten hätten, wenn ihnen Frauen „zugeteilt“ würden.

Dubiose Gestalten spähen am Hauptbahnhof alleinreisende Flüchtlinge aus

Alina Müller, Sprecherin der Berliner Bundespolizeidirektion, sagt, dass es allein am Montag am Berliner Hauptbahnhof drei Fälle gegeben habe, bei denen Männer Frauen dubiose Unterkünfte angeboten hätten. „Einmal wurde Geld angeboten, damit die Frau mitkommt.“ In diesen drei Fällen seien Platzverweise ausgesprochen worden. In einem anderen Fall seien Männer dabei beobachtet worden, wie sie Alleinreisende ausgespäht hätten. Als sich die Beamten näherten, seien die Männer davongelaufen.

Die Bundespolizei fordert Helfer am Hauptbahnhof jetzt eindringlich auf, verdächtige Situationen oder Personen sofort zu melden. Den Flüchtlingen rät die Bundespolizei, sich nur von offiziellen Stellen und von Hilfsorganisationen helfen und bei Privatpersonen Vorsicht walten zu lassen.

Täglich treffen Tausende ukrainische Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof ein. Unter diejenigen, die helfen wollen, mischen sich auch Menschenhändler und Zuhälter, die auf der Suche nach Opfern sind.

Und wie sieht es am Hamburger Hauptbahnhof aus? Sind auch hier Zuhälter und Sexualstraftäter auf der Jagd nach Opfern? Bisher glücklicherweise wohl nicht. „Es gibt bislang nicht einen einzigen Hinweis darauf“, so Rüdiger Carstens, der Pressesprecher der Bundespolizei. Auch die Organisationen, die am Hauptbahnhof im Einsatz sind, wie etwa der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), hätten keinerlei Beobachtungen gemacht.

Auffällig ist, dass seit der russischen Invasion in die Ukraine die Google-Suche nach „Ukrainian Girls“ massiv zugenommen hat. Auf Porno-Portalen wie „Pornhub“ oder „xHamster“ wird vermehrt nach Videos unter dem Stichwort „Kriegsvergewaltigungen Ukraine“ gesucht. Das berichtet die Frauenzeitschrift „Emma“.

Die Flüchtlinge sind erschöpft und einfach nur glücklich über Hilfe

In einschlägigen Social-Media-Gruppen freuen sich Freier schon auf „Frischfleisch aus der Ukraine“ und darüber, dass nun bald die Preise im Puff fallen. Ein Mann schreibt im Freierforum: „Ich denke an all die jungen Ukrainerinnen, die hier bald aufschlagen werden, das wird ein Fest!“ Ein anderer schreibt: „Endlich eine willkommene Flüchtlingswelle.“

Die Bundespolizei warnt: Nicht alle privaten Hilfsangebote für ukrainische Flüchtlinge, sind auch seriös: Menschenhändler und Zuhälter nutzen die chaotische Lage aus.

Das Problem sei, so Diana Henniges, Gründerin der Organisation „Moabit hilft“, dass zur Zeit eine große Zahl von Flüchtlingen auf einmal ankommt – allein in Berlin sind es täglich 10.000 – und dass viele Unterkünfte noch privat organisiert werden. Die Flüchtlinge seien erschöpft, sprechen die Sprache nicht – woher sollen sie wissen, wer gut ist, wer böse? „Viele sind einfach nur glücklich, Hilfe zu bekommen“, so Henniges im Gespräch mit der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Aus Erfahrung vermittele „Moabit hilft“ Unterkünfte nur nach eingehender Prüfung – auch wenn das Zeit koste. Alle eingehenden Hilfs- und Übernachtungsangebote würden angerufen, der Personalausweis abgefragt. Henniges sagt: „Die Menschen müssen identifiziert werden, weil dann die Hemmschwelle natürlich wesentlich größer ist, den Menschen etwas anzutun.“