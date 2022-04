Ukraine-Krieg: Bislang rund 16.000 Kriegsflüchtlinge in Hamburg registriert

In der Ukraine wütet der Krieg und zwingt die dort lebenden Menschen, auch in Deutschland Zuflucht zu suchen. In Hamburg sind bislang mehr als 16.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert worden.

Am Freitag und Samstag habe man insgesamt 580 Ankünfte von Schutzsuchenden gezählt, teilte ein Sprecher der Innenbehörde am Sonntag mit. 350 Ankünfte habe es am Freitag gegeben, 230 am Samstag. „Registriert wurden am Freitag 305 Personen, gestern 240“, sagte er. Die Zahl der Registrierungen belaufe sich damit insgesamt nun auf fast 16.100.

Ukraine-Krieg: 16.000 Geflüchtete in Hamburg

Deutschlandweit überschritt die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge inzwischen die Marke von 300.000. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar habe die Bundespolizei 303.474 Kriegsflüchtlinge erfasst, teilte das Bundesinnenministerium am Sonntag mit. Binnen 24 Stunden kamen mehr als 3600 Neuankömmlinge hinzu.

Es wird vermutet, dass die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge deutlich höher liegt, da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass sich 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen. (mp/dpa)