UKE-Studie: Täglich Sport oder nur am Wochenende? Für die Gesundheit ist das egal

Gute Nachrichten für 50-Stunden-Arbeiter, Alleinerziehende und Menschen auf der Suche nach einer Ausrede: Laut einer Mitteilung des Universitätskrankenhauses Hamburg-Eppendorf (UKE) spielt es keine Rolle, ob Sie täglich oder nur am Wochenende Sport machen. Wichtig ist nur, dass Sie auf eine bestimmte Minutenzahl in der Woche kommen.

Wie die Forscher um den UKE-Arzt Dr. Shinwan Kany herausfanden, sinkt sowohl bei Menschen, die nur am Wochenende Sport machen, als auch bei solchen, die sich täglich oder mehrmals die Woche bewegen, das Risiko für mehr als 260 Erkrankungen. Darunter sind bekannte wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Schlafapnoe und Fettleibigkeit.

Es ist also egal, ob Sie geballt am Samstag und Sonntag trainieren oder verteilt – wichtig ist, am Ende der Woche auf 150 Minuten „mäßigen bis kräftigen“ Sport zu kommen, so die Forscher. (prei)