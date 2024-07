UKE oder Asklepios? Das sind Hamburgs beliebteste Geburtskliniken

Mehr als 11.000 Kinder sind im ersten Halbjahr 2024 in Hamburger Geburtskliniken zur Welt gekommen.

11.187. So viele Kinder sind in Hamburgs Geburtskliniken und Geburtshäusern in diesem Jahr schon zur Welt gekommen. Die Zahl der Geburten im ersten Halbjahr ist damit laut Sozialbehörde erstmals seit drei Jahren wieder leicht gestiegen.

Geburt in Hamburg: Das sind die beliebtesten Kliniken

Die meisten Geburten verzeichneten wie in jedem Jahr fünf großen Geburtskliniken der Stadt, das Albertinen Krankenhaus (Schnelsen), die Asklepios Kliniken in Altona und Barmbek, das Marienkrankenhaus (Hohenfelde) sowie das UKE in Eppendorf. Zusammen betreuten sie mehr als zwei Drittel der Geburten in der Hansestadt. In den Geburtshäusern Hamburgs kommen nur etwas mehr als ein Prozent der Neugeborenen zur Welt. (mp)

Die Top Fünf der Geburtskliniken in Hamburg: