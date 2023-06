Was sich im November 2022 in der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) abgespielt haben soll, klingt bizarr und schockierend: Eine junge Mitarbeiterin soll in Anwesenheit zweier Bestatter ein totes Baby zunächst beleidigt und anschließend im Sarg geboxt haben. Bestatter Faraz Ghazi meldet den Vorfall dem UKE – und bekommt Hausverbot.

Was sich im November 2022 in der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) abgespielt haben soll, klingt bizarr und schockierend: Eine junge Mitarbeiterin soll in Anwesenheit zweier Bestatter ein totes Baby zunächst beleidigt und anschließend im Sarg geboxt haben. Bestatter Faraz Ghazi meldet den Vorfall dem UKE – und bekommt Hausverbot.

„Ich kann dieses schlimme Gefühl nicht in Worte fassen und bin bis jetzt geschockt über das Verhalten“, sagt Bestatter Faraz Ghazi (29) der MOPO. Dann schildert er den Vorfall: Er und ein Kollege sind im November 2022 wegen eines Auftrags zur Rechtsmedizin des UKE gefahren. Sie sollten ein sogenanntes „Sternenkind“, ein totes Baby, abholen.

Hamburg: UKE-Mitarbeiterin soll totes Baby geschlagen haben

Die junge UKE-Mitarbeiterin, die an diesem Tag in der Rechtsmedizin arbeitete, kannten sie bereits von anderen Abholungen. Bislang lief immer alles reibungslos. Auch an diesem Tag unterhielten sie sich zunächst sehr freundlich – bis Ghazi ihr das Übergabeprotokoll überreichte.

„Als sie sah, dass es sich um ein Sternenkind handelt, hat sie plötzlich angefangen, dass Kind zu beleidigen“, berichtet er. „Sie hat es aus der Kühlung geholt und dabei extrem abwertende Dinge gesagt – das Kind sei hässlich, ein Hurenkind, solche Dinge. Ich war dermaßen geschockt.“

Wieso die Mitarbeiterin so reagierte, kann sich Ghazi nicht erklären. „Vielleicht wollte sie uns irgendwie imponieren. Das tote Kind schien etwas in ihr ausgelöst zu haben.“

UKE: Bestatter meldet Vorfall – und bekommt Hausverbot

Doch damit nicht genug: „Als ich sie fragte, ob das Kind in den kleinen Sarg passe, hat sie die Hand zur Faust geballt und dreimal gegen den Körper des Babys geboxt. Als ich verstand, was hier passiert, habe ich mir den Sarg geschnappt und wir haben die Rechtsmedizin so schnell es ging verlassen.“

Faraz Ghazi und sein Kollege wollten den Fall intern klären. Sie informierten den Leiter des Instituts, Prof. Dr. Benjamin Ondruschka. „Ich wurde daraufhin persönlich vorgeladen“, sagt Ghazi. „Ein Rechtsanwalt war vor Ort, er versuchte uns einzuschüchtern. Später kam das Schreiben des UKE, dass ich nun für zwei Jahre Hausverbot habe.“

Faraz Ghazi erstattete Anzeige bei der Polizei. Mittlerweile hat ein Jugendrichter Anklage gegen die Mitarbeiterin erhoben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der MOPO bestätigt. Die Beschuldigte ist eine Heranwachsende und soll im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres in der Rechtsmedizin tätig gewesen sein.

Das Institut für Rechtsmedizin am UKE (Archivbild). Christian Charisius/dpa Das Institut für Rechtsmedizin am UKE (Archivbild).

„Ich erhoffe mir durch die Anklage, dass sie nie wieder in diesem Bereich arbeiten darf“, so Ghazi. „Und dass der Fall ein Zeichen setzt: Die Bestattungsbranche muss endlich kontrolliert werden.“ Es brauche zudem ein anderes Bewusstsein und mehr Mitarbeiter und Bestatter, die Vorfälle wie diesen melden. „Das darf nicht toleriert werden.“

Auf eine MOPO-Anfrage beim UKE gab es die Antwort: „Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass sich das UKE grundsätzlich nicht zu laufenden Verfahren äußert. Es gilt die Unschuldsvermutung“.