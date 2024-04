Uhren, Porsche, Hubschrauberflug: Chef soll trotz Pleite Firmengelder verprasst haben

Vor dem Hamburger Amtsgericht muss sich ein 51-jähriger Geschäftsmann unter anderem wegen Untreue und Kreditkartenmissbrauch verantworten. Der Inhaber eines internationalen Unternehmens soll Firmengelder in großem Stil für Privatvergnügen ausgegeben haben – mit dem Wissen, dass seine Firma längst pleite ist.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen Bankrott in Tateinheit mit Untreue in sieben Fällen sowie Scheck- und Kreditkartenmissbrauch vor. Der Geschäftsführer einer international mit Metallerzen handelnden Gesellschaft soll im Juli und August 2014 Firmenvermögen in großem Stil verprasst haben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hummer-Essen“, rote Rosen: Gallinas Ex soll Steuergeld veruntreut haben

Unter anderem soll eine stolze Summe von 100.000 Euro für Uhren von Chopard ausgegeben haben. Außerdem gönnte er sich laut Hamburger Staatsanwaltschaft einen Hubschrauberflug für 3.900 Euro und überwies 2.112 Euro an die Firma Porsche Design.

Hamburg: Geschäftsführer soll Firmengelder veruntreut haben

Wie die Hamburger Staatsanwaltschaft berichtet, soll der Angeklagten da schon gewusst haben, dass seine Firma bereits seit Anfang April 2014 überschuldet war und seit Juni 2014 die Zahlungsunfähigkeit drohte. Dementsprechend wurden die Rechnungen seiner Firmenkreditkarte nicht bezahlt.

Das könnte Sie auch interessieren: In nur zweieinhalb Jahren! Frau soll enorme Summe an Firmengeldern veruntreut haben

Trotzdem soll er noch am 28. Juli 32.000 Euro vom Geschäftskonto abgehoben und davon in jedem Fall 22.00 Euro für eigene Zwecke verwendet haben. Im Oktober 2014 wurde das Insolvenzverfahren über die Firma eröffnet. Am Montag beginnt der Prozess gegen den Geschäftsführer vor dem Hamburger Amtsgericht.