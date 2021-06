Überraschung in Hamburg: Wieso heißt das Gruenspan plötzlich Miau-Musikclub?

St. Pauli –

Nanu, was ist denn da los? Hat sich der kultige Musikclub „Gruenspan“ in der Großen Freiheit etwa einem Rebranding unterzogen? „Miau“ steht in großen Buchstaben über dem Eingang.

Aber keine Sorge, das „Gruenspan“ war nur verkleidet. Hier wurde eine neue Folge der Reihe „Polizeiruf 110 Rostock“ gedreht – und so gab sich das St.-Pauli-Original als ein fiktiver Musikclub aus.

Polizeiruf 110 Rostock: Dreharbeiten im Grünspan

In dem Film geschieht während eines Live-Konzerts ein Mord und ein bekannter Musiker, gespielt von Bela B. Felsenheimer („Die Ärzte“), steht unter Verdacht. Und auch sonst ist viel los im Leben der beiden Rostocker Kommissare Katrin König und Alexander Bukow, denn sie werden von einem „Bekannten“ erpresst und müssen gleichzeitig Ordnung in Rostocks Unterwelt schaffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Beim Seriendreh – Frau mit Corona-Verdacht auf Straße getestet.

Schon am Donnerstag und am Freitag wurde in der Großen Freiheit gefilmt, hierfür wurde der betroffene Bereich weiträumig gesperrt. Insgesamt dauern die Dreharbeiten unter Regisseur Eoin Moore in Hamburg und in Rostock noch bis zum 9. Dezember an. Die Folge „Der Falke“ soll im kommenden Jahr im Ersten zu sehen sein. (ncd)