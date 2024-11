Im nördlichen Teil der berühmten Großen Freiheit auf St. Pauli ragt ein etwa 42 Meter hoher, markanter Schornstein in die Höhe – die Überreste der ehemaligen Fischräucherei. Die letzten Aale und Sprotten wurden dort allerdings bereits vor 17 Jahren geräuchert, seitdem ist das Kiez-Areal aufwendig umgebaut und saniert worden. Nachdem vor zwei Jahren die ersten Mieter in die neu entstandenen Sozialwohnungen gezogen waren, sollte es jetzt eigentlich mit Gastro-Plänen in der Alten Fischräucherei weitergehen. Sogar ein bekannter Sterne-Gastronom war schon im Spiel – doch jetzt wird daraus wohl doch nichts.