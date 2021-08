Überblick für Reiselustige: Wo kann ich in Deutschland Urlaub machen?

Ausgangssperren hier, Lockerungen da – bei den vielen unterschiedlichen Corona-Maßnahmen in Deutschland kann man schon mal den Überblick verlieren. Angesichts der nahenden Pfingstferien, sinkenden Inzidenzzahlen und steigender Impfquote stellt sich die Frage: In welche Urlaubsregionen kann man jetzt wieder reisen? Die MOPO verschafft allen Reiselustigen einen Überblick!

Der Norden kann auf etwas entspanntere kommende Wochen blicken. Schritt für Schritt öffnen viele Regionen Handel, Gastronomie und Tourismus. In Niedersachsen soll der Übernachtungstourismus in den nächsten drei Wochen jedoch zunächst den Einwohnern des Bundeslandes vorbehalten bleiben. In Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen seien wieder touristische Übernachtungen mit einer Kapazitätsbegrenzung von 60 Prozent, gekoppelt an negative Schnelltests oder einen Impfnachweis möglich, kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) an. Bei Ferienwohnungen und -häusern soll es eine Wiederbelegungssperre von einem Tag geben. Erforderlich ist ein negativer Schnelltest bei der Anreise, in Hotels sind danach tägliche Testungen nötig, in Ferienwohnungen zweimal wöchentlich. Bald sollten neben „Landeskindern“ auch wieder nationale und internationale Urlaubsgäste in Niedersachsen willkommen sein.

Niedersachsen öffnet Handel, Gastronomie und Kultur

Auch Urlaub in Schleswig-Holstein ist wieder möglich. In den Modellregionen Eckernförde, der Schlei-Region und Nordfriesland wird die Außengastronomie geöffnet und für Touristen werden wieder Übernachtungen angeboten. Basis für die Lockerungen sind auch hier Corona-Tests. Hier konnten bereits erste Besucher ihren Urlaub genießen. Die Lübecker Bucht, die bei Hamburgern so beliebte Ferienregion, soll ab kommenden Samstag wieder Touristen empfangen dürfen.

Rund 300 Betriebe nehmen hier am Modellprojekt „Innere Lübecker Bucht“ teil: Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt öffnen dann für Besucher ihre Türen. Büsum (Kreis Dithmarschen) startet ab nächsten Montag ein entsprechendes Modellprojekt.

Das könnte Sie auch interessieren: Was in Hamburg und im Norden offen hat

In Mecklenburg-Vorpommern ist vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise erlaubt. Touristische Übernachtungen bleiben jedoch untersagt.

Ganz im Süden gibt es sogar ab heute schon Lockerungen: In Bayern gilt die Ausgangssperre für Geimpfte und Genesene nicht mehr. Ab dem 10. Mai sollen dann – allerdings nur bis 22 Uhr – wieder Besuche in Außengastronomie, Kinos und Theatern möglich sein. Bedingung: ein negativer Corona-Schnelltest. Voll Geimpfte zählen auch nicht mehr zu Kontakten bei Kontaktbeschränkungen von Nicht-Geimpften, können also Teil von etwas größeren Gruppen sein.

Bayern öffnet zu Pfingsten wieder für Touristen

Zu Pfingsten will Bayern wieder Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze für Touristen öffnen. Voraussetzung ist, dass die öffnenden Kreise nicht zu viele Neuinfektionen vermelden und der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 100 bleibt. Der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder (CSU) bezeichnete die Lockerungen als „eine Mischung aus Vorsicht und Optimismus“.

Für Liebhaber des Harz-Gebirges gibt es keine guten Nachrichten: der gesamte Tourismusbereich im Harz befindet sich immer noch im Lockdown, Öffnungen sind erst bei deutlich sinkenden Inzidenzen zu erwarten.

Die Tourismusangebote im Harz bleiben weiterhin geschlossen (Symbolbild). picture alliance/dpa Foto:

Andere Landkreise in Sachsen-Anhalt können ab nächster Woche die Regelungen lockern – wenn die Infektionszahlen dies zulassen. Die Außengastronomie, bestimmte touristische Angebote sowie die Außenbereiche in Schwimmbädern sollen dann wieder öffnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gastro, Tourismus – doch die Inzidenz im Norden sinkt weiter

Auch geplant sind Modellversuche wie in Schleswig-Holstein. Zudem sollen Geimpfte, Genesene und negativ Getestete gleich behandelt werden.

Selbst wenn ein Urlaub am eigenen Wunschziel aktuell nicht möglich ist, kann man in Deutschland dennoch an einige Orte verreisen – und vielleicht findet man ja ein ganz neues Lieblingsplätzchen.