Velorouten, Bezirksrouten, Radroute Plus – sie sollen das Radfahren in Hamburg nicht nur attraktiver, sondern auch sicherer machen. Jetzt hat die Verkehrsbehörde von Grünen-Senator Anjes Tjarks all die verschiedenen Projekte in ein großes Radnetz zusammengepackt, das mehrere hundert Kilometer durch die Hansestadt führt. So läuft die Umsetzung: