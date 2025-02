Seit 2022 wird im Hamburger Osten für die neue U5 gebuddelt – und das bleibt noch jahrelang so. Parallel dazu will die Hochbahn jetzt bald auch anfangen, im Hamburger Westen zu bauen. Das Ziel: So können die Züge dort bereits vor Gesamtfertigstellung der Linie im Jahr 2040 auf einzelnen Teilstrecken pendeln.