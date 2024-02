Neue Hoffnung für 120 Kita-Kinder: Die städtische Elbkinder-Kita Fabriciusstraße in Bramfeld muss nächstes Jahr überraschend schließen. Grund ist der Bau eines Notausgangs für die neue U5 direkt nebenan. Eine Petition der Eltern und ein MOPO-Bericht haben jetzt Bewegung in die Sache gebracht.

Neue Hoffnung für 120 Kita-Kinder: Die städtische Elbkinder-Kita Fabriciusstraße in Bramfeld muss nächstes Jahr überraschend schließen. Grund ist der Bau eines Notausgangs für die neue U5 direkt nebenan. Eine Petition der Eltern und ein MOPO-Bericht haben jetzt Bewegung in die Sache gebracht. Zuerst meldete sich die Hochbahn bei der MOPO mit einer positiven Nachricht – dann brachte eine CDU-Anfrage weitere Details ans Licht.

„Im Rahmen der Prüfungen zum geplanten Bau des Notausgangs an der Fabriciusstraße konnte bereits ein Zwischenergebnis erzielt werden“, teilte eine Sprecherin der „Hochbahn U5 Projekt GmbH” der MOPO mit. Die besonders lauten Bauarbeiten für den U5-Notausgang sollen nicht wie angekündigt im April 2025, sondern erst im August 2025 starten.

Die Kinder können so mindestens bis zum Ende des dann laufenden Kitajahrs in der Fabriciusstraße bleiben. Die „U5 Projekt GmbH“ prüft außerdem zusätzliche Verschiebungen der lärmintensiven Arbeiten und mögliche Schallschutzmaßnahmen.

Hamburger Kita muss wegen U5-Arbeiten dicht machen

Ein erster Erfolg nach dem großen Schock: Ende Januar hatten die Eltern erfahren, dass die Kita nicht wie geplant im Jahr 2028 einen Ersatzbau bezieht, sondern schon im April 2025 komplett dicht gemacht werden soll. Der Grund: Die Hochbahn hatte den Elbkinder angekündigt, dass die Bauarbeiten um drei Jahre vorgezogen werden. Der städtische Träger sah sich angesichts der verkürzten Frist nicht im Stande, eine neue Unterbringung zu schaffen.

Die Elbkinder-Kita in der Fabriciusstraße in Bramfeld soll nächstes Jahr schließen. Marius Roeer Die Elbkinder-Kita in der Fabriciusstraße in Bramfeld soll nächstes Jahr schließen.

„Wir sind fassungslos”, sagte Elternvertreter Nico Dreißig (32) der MOPO. Die Eltern starteten eine Petition zum Erhalt der Kita. Außerdem waren die Eltern skeptisch, ob vom Kita-Träger Elbkinder genug Anstrengungen unternommen wurden, um einen Umzug der gesamten Kita zu ermöglichen. Das wollte auch der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandro Kappe genauer wissen und reichte sogar eine Anfrage beim Senat ein.

Elbkinder prüfen alternativen Standort

Jetzt kam heraus: Kita-Träger Elbkinder prüft aktuell einen alternativen Standort für die Kita auf dem Gelände der Grundschule Bramfeld an der Straße Hegholt. Grundsätzlich könnte auf dem Gelände „eine temporäre Kita in mobiler Bauweise” zum Beispiel mit Containern errichtet werden, geht aus der Senatsantwort hervor.

Sandro Kappe ist umweltpolitischer Sprecher der CDU. Sandro Kappe Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandro Kappe aus dem Wahlkreis Bramfeld – Farmsen-Berne.

Während die Kita Fabriciusstraße geschlossen hat, soll die Zeit außerdem genutzt werden, um die Kita zu sanieren und anschließend wiederzueröffnen. Wann genau eine Wiedereröffnung stattfinden kann, ist laut des Senats aber noch nicht absehbar. Der Notausgang wird voraussichtlich erst in fünf Jahren fertig sein.

Leerstehende Kita in Steilshoop

Sandro Kappe findet: „Jetzt muss die Sozialbehörde endlich handeln und gemeinsam mit dem öffentlichen Kita-Träger Elbkinder eine Lösung finden. Es gibt ausreichend Optionen.” Neben dem Gelände der Grundschule Bramfeld gibt es seiner Ansicht nach weitere Optionen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kita mit 120 Kindern schließt überraschend – Eltern sind schockiert

Im nahegelegenen Steilshoop stehen die Räume einer ehemaligen Kita leer, die sowieso schon im Besitz des städtischen Unternehmens Sprinkenhof GmbH ist. Dieser Standort lag bisher „nicht im Fokus der Betrachtungen”, so der Senat. Womöglich steht er dort jetzt. Nach Angaben der Hochbahn stehe man mit den Elbkindern und der Sozialbehörde weiterhin in „intensivem und konstruktivem Austausch”. Hier könnte sich also noch einiges tun.