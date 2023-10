U2/U4: Marode Bausubstanz – weitere Haltestelle wird gesperrt

Wegen der Verlängerung der U4 kommt es im Hamburger Osten zu Einschränkungen im Verkehr der U-Bahnen – auch, weil die Hochbahn parallel Sanierungsarbeiten vornimmt. Dabei sind jetzt Schäden entdeckt worden, die die Sperrung der Haltestelle Legienstraße notwendig machen.

Schlechte Nachrichten für U-Bahn-Pendler aus Billstedt mit Ziel Legienstraße: Wie die Hochbahn am Donnerstag mitteilt, seien im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten so schwere Mängel an der Bausubstanz festgestellt worden, dass die geplante Sanierung der Bahnsteige anders als geplant ablaufen wird.

Statt beide Bahnsteige nacheinander instand zu setzen, werden sie nun ab 13. November parallel erneuert. Man erhofft sich bei der Hochbahn, die Haltestelle Legienstraße so trotz des gestiegenen Aufwandes fristgerecht zum Ende der U2/U4-Sperrung Ende April wieder freigeben zu können.

U2/U4: U2 aus Mümmelmannsberg endet in Billstedt

Das heißt, dass ab dem 13. November zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Billstedt keine Bahnen mehr verkehren. „Die U2 aus Mümmelmannsberg endet damit in Billstedt und fährt tagsüber weiter im durchgängigen 10-Minuten-Takt“, so die Hochbahn weiter.

Während der Sperrung der Haltestelle Legienstraße werden einige Buslinien umgeleitet. Hochbahn Während der Sperrung der Haltestelle Legienstraße werden einige Buslinien umgeleitet.

Die bereits bekannten Direktbusse zwischen Billstedt und Rauhes Haus und der Ersatzverkehr zwischen Rauhes Haus und Legienstraße sind von der Sperrung nicht betroffen. Für Fahrgäste, die aus Billstedt zur Haltestelle Legienstraße und zurück fahren wollen, wird die Expressbuslinie X61 verlängert, alternativ werden die Buslinien 23 und 213 empfohlen.