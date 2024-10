U2: Teilstück wird tagelang gesperrt – und das gleich zweimal!

U-Bahn-Fahrgäste aufgepasst: An zwei Wochenenden kommt es zu Sperrungen auf der Linie U2 zwischen den Stationen Horner Rennbahn und Billstedt. Es wird ein Busersatzverkehr eingerichtet.

Grund für die beiden Sperrungen sind Bauarbeiten zum Neubau einer Kabelbrücke, „um den künftig wachsenden Energiebedarf im U-Bahn-Netz auch weiterhin leisten zu können“, wie die Hochbahn mitteilte.

Busersatzverkehr: Längere Fahrtzeiten

Die erste Sperrung beginnt am kommenden Freitag um 21.30 Uhr und endet mit Betriebsschluss am Sonntag. Die zweite Sperrung folgt am Freitag, 1. November, um 21.30 Uhr, und endet ebenfalls mit Betriebsschluss am Sonntag, 3. November.

Für die Zeit der Sperrungen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Je nach Verkehrslage sollten sich Fahrgäste aber darauf einstellen, dass sich die Fahrzeit auf der Strecke um bis zu 20 Minuten verlängern kann. Fahrgäste sollten sich daher auf hvv.de oder in der HVV-App vor Antritt der Fahrt informieren und vor Ort die Aushänge sowie Durchsagen beachten. (mp)