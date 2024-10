U1 in den Herbstferien auf Teilstück voll gesperrt

Wer in den Herbstferien aus Hamburgs Norden in die Innenstadt fahren möchte, muss vom 21. bis 27. Oktober mehr Zeit einplanen. Der Grund: Bauarbeiten an der U1.

Wie der HVV in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird in den Hamburger Herbstferien die U1 erst zwischen den Haltestellen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord und direkt im Anschluss zwischen Ochsenzoll und Norderstedt Mitte nicht verkehren. Grund hierfür sind Bauarbeiten am Stellwerk durch die Hochbahn zur Sicherung des hohen Sicherheitsstandards und der Qualitätsverbesserung der Hamburger Infrastruktur.

Vom Montag, den 21.10. (Betriebsbeginn) bis Mittwoch den 23.10. (Betriebsschluss) ist dafür die U1 zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord gesperrt. Gleich darauf folgend ist von Donnerstag den 24.10. (Betriebsbeginn) bis Sonntag, den 27.10. (Betriebsschluss) zwischen Ochsenzoll und Norderstedt Mitte kein U-Bahnverkehr auf der Strecke.

Der HVV weist darauf hin, dass – je nach Verkehrslage – sich die Fahrt um bis zu 20 Minuten verlängern kann und bittet die Fahrgäste auf den eingerichteten Ersatzverkehr in Form von Bussen umzusteigen. Zudem wird empfohlen, auf die Durchsagen an der U-Bahn-Stationen zu achten. (mp)