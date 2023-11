„Tutanchamun immersiv“: Hier können Sie Tickets gewinnen!

Seit mehr als 100 Jahren ziehen die Mythen rund um Pharao Tutanchamun weltweit die Menschen in ihren Bann. Nun wird das alte Ägypten in Hamburg neu auferstehen: TUTANCHAMUN – DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS ist als neues, digitales Multimedia-Highlight in Ottensen zu sehen und entführt die Besucher:innen in das sagenumwobene alte Ägypten und dessen Geheimnisse. Und Sie können mit der MOPO 3×2 Tickets für einen geführten Ausstellungsbesuch gewinnen. Hierzu müssen Sie lediglich die unten stehende Gewinnspielfrage beantworten.

Kaum ein Land fasziniert die Menschen so sehr wie das alte Ägypten. Die immersive Geschichte führt in eine faszinierende Zivilisation, die uns bis heute mit ihren im Wüstensand verborgenen und im Wasser des Nils zerfließenden Rätseln in ihren Bann zieht. TUTANCHAMUN – DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS entführt die BesucherInnen in eine Zeit, in der die Götter des Pyramidenlands erwachten und lässt die imposanten Tempel des alten Ägyptens vor den Augen der Besucher:innen wieder so beeindruckend und farbenprächtig auferstehen, wie zur damaligen Zeit.

In der immersiven Ausstellung tauchen Sie ein in das alte Ägypten Alegria Exhibition In der immersiven Ausstellung tauchen Sie ein in das alte Ägypten

Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 machte den britischen Archäologen Howard Carter über Nacht weltberühmt. Seine originale Stimme ist es auch, die die Besucher:innen beim Entdecken des wohl außergewöhnlichsten Archäologiefundes der Geschichte begleitet und leitet. Nahezu Hand in Hand mit dem Kindkönig Tutanchamun – der Ikone des alten Ägyptens – tauchen sie ein in eine Welt voller gottgleicher Herrscher, Weltwunder der Architektur, Grabkammern voller Gold und in einen geheimnisvollen Totenkult.

Im Virtual Reality-Bereich der Ausstellung werden die Gäste zu Held:innen einer Reise durch die verschlungenen Pfade des Totenbuchs bis zum Gericht des Osiris und erlangen, wenn sie alle Prüfungen erfolgreich meistern, das ewige Leben auf den Feldern von Lalu – dem „Jenseits“ der alten Ägypter.

Wir verlosen 3×2 Karten für einen geführten Besuch am 16. November 2023 um 18.30 Uhr.

Gewinnspielfrage: Wer entdeckte das Grab von Tutanchamun?

TUTANCHAMUN – DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS

GAUSSHÖFE | Gaußstr. 190 a | 22765 Hamburg

03. Novemver 2023 bis 31. Januar 2024, täglich 10:00 bis 21:00 Uhr

Tickets unter www.tutanchamun-immersiv.de. Ticketpartner: Fever. Ticketpreis 22 Euro (Fr./Sa./So. 26 Euro)

Empfohlene Besuchsdauer: ca. 75 Minuten

Altersempfehlung: keine Altersbeschränkung