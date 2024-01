Wenn sie einander sehen, zeigen Sie den Wolfsgruß: Am ausgestreckten rechten Arm ist dann die Hand zu einem Wolfskopf geformt. Daher der Name: Graue Wölfe. Es handelt sich um türkische Faschisten. Sie hetzen gegen Christen, Kurden und Juden, fordern ein türkisches Großreich. Am kommenden Sonntag treffen sie sich in Wilhelmsburg. Getarnt ist die Zusammenkunft als harmlose Kulturveranstaltung. Doch es steckt mehr dahinter. Viel mehr. Auch der Verfassungsschutz ist alarmiert. Schauplatz ist das „Class Hotel“ an der Schlinckstraße, in dem sonst meist türkische Hochzeiten stattfinden. Es ist nicht das erste Mal, dass Inhaber Veli Can seine Räume an türkische Rechtsextremisten vermietet. Das war schon einmal 2018 so, als dort eine ganz ähnliche Veranstaltung stattfand. Damals gab es einen großen Polizeieinsatz...

Wenn sie einander sehen, zeigen Sie den Wolfsgruß: Am ausgestreckten rechten Arm ist dann die Hand zu einem Wolfskopf geformt. Daher der Name: Graue Wölfe. Es handelt sich um türkische Faschisten. Sie hetzen gegen Christen, Kurden und Juden, fordern ein türkisches Großreich. Am kommenden Sonntag treffen sie sich in Wilhelmsburg. Getarnt ist die Zusammenkunft als harmlose Kulturveranstaltung. Doch es steckt mehr dahinter. Viel mehr. Auch der Verfassungsschutz ist alarmiert.

Schauplatz ist das „Class Hotel“ an der Schlinckstraße, in dem sonst meist türkische Hochzeiten stattfinden. Es ist nicht das erste Mal, dass Inhaber Veli Can seine Räume an türkische Rechtsextremisten vermietet. Das war schon einmal 2018 so, als dort eine ganz ähnliche Veranstaltung stattfand. Damals gab es einen großen Polizeieinsatz, denn es kam am Rande der Veranstaltung zu einer linken Gegendemonstration.

Zugpferde der Feier sind zwei türkisch-nationalistische Sänger

Ob diesmal alles ruhig bleibt? Der Hamburger Verfassungsschutz geht davon aus, dass am Sonntag mehrere Hundert Gäste den Weg ins „Class Hotel“ finden könnten: Dabei handelt sich um Anhänger und Sympathisanten der Grauen Wölfe aus ganz Norddeutschland.

Zugpferde der Veranstaltung sind zwei in der Türkei berühmte Sänger, die ebenfalls als eingefleischte Nationalisten gelten: Ali Kinik und Atilla Yilmaz. In deren Repertoire befinden sich ausschließlich türkisch-nationalistische und rassistische Lieder.

Werbeplakat für die Veranstaltung der Grauen Wölfe am Sonntag. Interessant ist, wie viele türkische Geschäfte und Unternehmen auf dem Plakat Werbung machen und die Veranstaltung offensichtlich so unterstützen.

Veranstalter der rechten Zusammenkunft ist die die „Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland e.V.“ („Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu“). „Idealistisch“ und „Demokratisch“ – das klingt ja ganz gut, aber in Wahrheit wird die ADÜTDF, so die Abkürzung, seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik darstellt.

Der Verein ADÜTDF wird seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet

Marco Haase, Sprecher des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz, sagt, bei der ADÜTDF handele sich um die „Auslandsvertretung der rechtsextremistischen türkischen Partei MHP“, die von dieser nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam dirigiert wird. Die MHP ist übrigens Koalitionspartner des türkischen Präsidenten Erdogan.

„Idealisten“ („Ülkücü“) und „Graue Wölfe“ („Bozkurt“) – das sind die gängigen Bezeichnungen, die die Anhänger selbst für sich verwenden. Haase: „Wir berichten seit Jahrzehnten umfangreich in unserem Verfassungsschutzbericht über türkische Nationalisten. Insofern müsste jeder wissen, wer hinter dieser Veranstaltung steckt.“

Laut Verfassungsschutz ist die ADÜTDF die größte Organisation türkisch-nationalistischer Bestrebungen in Deutschland. Die Zahl der Anhänger bundesweit wird auf rund 10.000 Personen geschätzt. Der Ülkücü in Hamburg gehören rund 100 Personen an.

Hinzu kommen allerdings mehrere Hundert Sympathisanten. Repräsentiert wird die ADÜTDF in der Stadt vom „Türkischen Kulturzentrum Hamburg“ („ATF Hamburg Türk Kültür Merkezi“), das seinen Sitz am Eimsbütteler Marktplatz hat.

Ziel der Grauen Wölfe: Die Wiedervereinigung aller Turkvölker in einem Staat

Zentraler Punkt in der Ideologie der Grauen Wölfe ist der sogenannte „Panturkismus“, der auch „Turanismus“ genannt wird. Gemeint ist eine Wiedervereinigung aller Turkvölker, also aller Angehöriger der sogenannten „turaniden Rasse“ vom Balkan bis Zentralasien. Der erträumte Phantasiestaat soll „Turan“ heißen.

Als Feinde betrachten die Grauen Wölfe die Kurden, die Armenier, die Griechen und die Juden. Und Christen sind für sie nichts weiter als „Kollaborateure des Judentums“. Worauf die Grauen Wölfe übrigens besonders allergisch reagieren, ist der Vorwurf des türkischen Völkermords an den Armeniern.

Die ADÜTDF bemüht sich, in der Öffentlichkeit moderat zu erscheinen. Das Landesamt für Verfassungsschutz schreibt dazu: „Die Mitglieder werden angewiesen, sich an die bestehenden Gesetze ihrer Länder zu halten und sich nicht vom politischen Gegner – in erster Linie der PKK – provozieren zu lassen.“

Allerdings sind die sogenannten „Kulturveranstaltungen“ wie die am kommenden Sonntag weit weniger harmlos als sie erscheinen. Das Ziel dabei ist es, so das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Anhänger an die Bewegung zu binden und sie „immer wieder mit der nach innen ausgelebten rechtsextremistischen Ideologie in Berührung zu bringen“.

Das Wolfszeichen am ausgestreckten rechten Arm – das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe. Die türkischen Faschisten kommen am Sonntag in Wilhelmsburg zu einer sogenannten „Kulturveranstaltung" im „Class Hotel" zusammen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das „Class Hotel“ seine Räume an Faschisten vermietet

Die MOPO hat das „Türkische Kulturzentrum Hamburg e.V.“ um eine Stellungnahme gebeten. Der Verein ist Mitveranstalter des Festes. Wir wollten wissen, welchem Zweck die Veranstaltung dient. Eine Antwort erhielten wir nicht.

Auch Veli Can, der Betreiber des „Class Hotels“, zog es vor, sich nicht zu äußern. Von ihm wollten wir wissen, warum er seinen Saal immer wieder an türkische Nationalisten vermietet.

Der türkischstämmige Wilhelmsburger SPD-Abgeordnete Ali Kazanci ist besorgt über die Veranstaltung der Grauen Wölfe. „Wir als SPD Wilhelmsburg verurteilen jede Form von Extremismus. Wir betonen, dass es keinen Platz für Hass und Intoleranz in unserer Gesellschaft gibt und arbeiten kontinuierlich daran, die demokratischen Werte und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft zu stärken.“

Cansu Özdemir: „Senat kein Problem mit türkischen Rechten“

Kritisiert, dass Hamburg zu wenig gegen türkische Rechtsextremisten unternimmt: Cansu Özdemir, Co-Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft. Linke Kritisiert, dass Hamburg zu wenig gegen türkische Rechtsextremisten unternimmt: Cansu Özdemir, Co-Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft.

Zu einem Statement bereit war auch Cansu Özdemir, Co-Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft: „Es wundert mich nicht“, sagte sie der MOPO, „dass diese rechtsextremistische Veranstaltung stattfindet. Die Organisation ist weder verboten, noch hat der Senat ein Problem mit türkischen Rechten, während gleichzeitig linke und kurdische Bewegungen unterdrückt werden.“