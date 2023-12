Tschüs Weihnachtsbaum: Das sind die Abholtage für alle Hamburger Stadtteile

Die Lichterkette ist verstaut, die Kugeln liegen wieder im Karton und der Weihnachtsbaum hat seine Arbeit getan: Jetzt heißt es Abschied nehmen von der Tanne. Die Hamburger Stadtreinigung hat die Termine für Abholungen in den einzelnen Stadtteilen bekannt gegeben und welche Regeln dafür gelten.

Die Stadtreinigung beginnt ihre Straßensammlung für ausgediente Weihnachtsbäume am Montag, dem 8. Januar 2024. In jedem Stadtteil gibt es in der zweiten und dritten Januarwoche je einen festen Abholtermin. Wer es eilig hat, kann die Tanne auch kostenlos bei einem der zwölf Recyclinghöfe abgeben.

Weihnachtsbaum abholen lassen: Das müssen Sie beachten

Wer seinen Baum abholen lassen möchte, muss ein paar Regeln beachten: Von den am Straßenrand bereitgestellten Bäumen darf keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgehen. Die Stadtreinigung nimmt nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn sie nicht länger als 2,50 Meter sind. Auch Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn diese Kränze enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und können deshalb nicht kompostiert werden. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau zündet Tischfeuerwerk an – plötzlich brennt das ganze Wohnzimmer

Die Stadtreinigung rechnet in diesem Jahr mit etwa 200.000 Weihnachtsbäumen, die es einzusammeln gilt. Die Bäume werden anschließend geschreddert und als Strukturmaterial für die Kompostierung im Biogas- und Kompostwerk Bützberg oder als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt.

Weihnachtsbaum entsorgen von Allermöhe bis Winterhude

Stadtteil 1. Abholtag 2. Abholtag Allermöhe 10.01. 17.01. Alsterdorf 08.01. 15.01. Altengamme 10.01. 17.01. Altenwerder 10.01. 17.01. Altona-Altstadt 11.01. 18.01. Altona-Nord 11.01. 18.01. Bahrenfeld 12.01. 19.01. Barmbek-Nord 12.01. 19.01. Barmbek-Süd 09.01. 16.01. Bergedorf 11.01. 18.01. Bergstedt 11.01. 18.01. Billbrook 10.01. 17.01. Billstedt 10.01. 17.01. Billwerder 09.01. 16.01. Blankenese 10.01. 17.01. Borgfelde 08.01. 15.01. Bramfeld 12.01. 19.01. Cranz 08.01. 15.01. Curslack 10.01. 17.01. Dulsberg 12.01. 19.01. Duvenstedt 09.01. 16.01. Eidelstedt 09.01. 16.01. Eilbek 08.01. 15.01. Eimsbüttel 11.01. 18.01. Eißendorf 10.01. 17.01. Eppendorf 08.01. 15.01. Farmsen-Berne 09.01. 16.01. Finkenwerder 11.01. 18.01. Francop 08.01. 15.01. Fuhlsbüttel 11.01. 18.01. Groß Borstel 09.01. 16.01. Groß Flottbek 12.01. 19.01. Gut Moor 11.01. 18.01. HafenCity 08.01. 15.01. Hamburg-Altstadt 08.01. 15.01. Hammerbrook 08.01. 15.01. Hamm-Mitte 08.01. 15.01. Hamm-Nord 08.01. 15.01. Hamm-Süd 08.01. 15.01. Harburg 12.01. 19.01. Harvestehude 08.01. 15.01. Hausbruch 11.01. 18.01. Heimfeld 10.01. 17.01. Hoheluft-Ost 08.01. 15.01. Hoheluft-West 08.01. 15.01. Hohenfelde 11.01. 18.01. Horn 09.01. 16.01. Hummelsbüttel 08.01. 15.01. Iserbrook 10.01. 17.01. Jenfeld 10.01. 17.01. Kirchwerder 12.01. 19.01. Kleiner Grasbrook 10.01. 17.01. Langenbek 12.01. 19.01. Langenhorn 11.01. 18.01. Lemsahl-Mellingstedt 09.01. 16.01. Lohbrügge 08.01. 15.01. Lokstedt 09.01. 16.01. Lurup 12.01. 19.01. Marienthal 08.01. 15.01. Marmstorf 08.01. 15.01. Moorburg 11.01. 18.01. Moorfleet 10.01. 17.01. Neuallermöhe 09.01. 16.01. Neuenfelde 08.01. 15.01. Neuengamme 10.01. 17.01. Neugraben-Fischbek 08.01. 15.01. Neuland 11.01. 18.01. Neustadt 08.01. 15.01. Niendorf 13.01. 20.01. Nienstedten 10.01. 17.01. Ochsenwerder 12.01. 19.01. Ohlsdorf 11.01. 18.01. Osdorf 12.01. 19.01. Othmarschen 11.01. 18.01. Ottensen 11.01. 18.01. Poppenbüttel 08.01. 15.01. Rahlstedt 10.01. 17.01. Reitbrook 12.01. 19.01. Rissen 10.01. 17.01. Rönneburg 12.01. 19.01. Rothenburgsort 10.01. 17.01. Rotherbaum 08.01. 15.01. Sasel 09.01. 16.01. Schnelsen 09.01. 16.01. Sinstorf 12.01. 19.01. Spadenland 10.01. 17.01. St. Georg 08.01. 15.01. St. Pauli 08.01. 15.01. Steilshoop 12.01. 19.01. Steinwerder 10.01. 17.01. Stellingen 12.01. 19.01. Sternschanze 08.01. 15.01. Sülldorf 10.01. 17.01. Tatenberg 12.01. 19.01. Tonndorf 09.01. 16.01. Uhlenhorst 11.01. 18.01. Veddel 11.01. 18.01. Volksdorf 12.01. 19.01. Waltershof 10.01. 17.01. Wandsbek 08.01. 15.01. Wellingsbüttel 11.01. 18.01. Wilhelmsburg 09.01. 16.01. Wilstorf 12.01. 19.01. Winterhude 08.01. 15.01. Wohldorf-Ohlstedt 12.01. 19.01. Quelle: SRH

(mp)