Tschüs mit Regenschirm: Hier verlässt Taylor Swift Hamburg

Für zwei Abende hat sie Hamburg verzaubert und die Stadt in absolutes „Swiftie“-Fieber versetzt: Am Donnerstagvormittag hat sich Megastar Taylor Swift dann aber von der Hansestadt verabschiedet. Der Abschied gelang aber nicht beim ersten Anlauf – weil Fans vor dem Terminal warteten.

Kurz vor 12 Uhr fuhr eine schwarze Limousine am Hamburger Airport vor. Darin: Sängerin Taylor Swift. Hinter dem Megastar liegen zwei erfolgreiche Konzerte im Volksparkstadion. Nun geht es für sie weiter nach München. Doch die Hamburger „Swifties“ schienen noch nicht bereit gewesen zu sein, Abschied zu nehmen. So hatten wohl noch einige Fans die Hoffnung, einen letzten Blick auf die Sängerin werfen zu können und warteten vor dem Terminal, an welchem Swift in ihren Privatjet steigen sollte.

Taylor-Swift-Fans werden enttäuscht weggeschickt

In ihrem Privatjet machte sich Taylor Swift schließlich auf in Richtung München. Lenthe-Medien/Schmid In ihrem Privatjet machte sich Taylor Swift schließlich auf in Richtung München.

Daraufhin startete Swifts Team drei Anläufe, vor dem Flughafen zu halten: Immer wieder fuhr die Limousine am Terminal vorbei, um kurze Zeit später erneut vorzufahren. Schließlich bat die Polizei die wartenden Fans zu deren großen Enttäuschung, sich weiter vom Terminal zu entfernen. Die Limousine hielt letztlich doch an, Swift stieg aus und wurde zum Terminal gebracht – verdeckt durch vier große schwarze Schirme und somit kaum für ihre Fans zu sehen. Nur das blaue Kleid und der Rücken der Sängerin waren noch zu erkennen.

Zehntausende Fans kamen für Taylor Swifts „Eras“-Tour in Hamburg zusammen, tauschten unzählige Freundschaftsarmbänder, sangen Lieder und tauchten das Volksparkstadion für zwei Abende in buntes Glitzer. Am 27. und 28. Juli steht Swift im Olympiastadion in München auf der Bühne – dann ist ihre kleine Deutschland-Tour vorbei. (mp)