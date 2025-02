Der Hamburger Senat bleibt auch nach dem kommenden Wahlsonntag ganz sicher Rot-Grün – jedenfalls wenn man dem Wahlkampf gestählten SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher so zuhört. Möglichst mehr rot als bisher und gerne weniger grün, so ist der Plan. Dabei könnten die plötzlich erstarkten Linken die Karten ganz neu mischen. Ob er statt der Grünen dann vielleicht auch Dennis Thering von der CDU unterhaken würde, was seine persönliche Albtraum-Koalition für Hamburg wäre und wie er den CDU-Parkplatz-Feldzug der CDU ausbremsen will, das erklärte Peter Tschentscher am Dienstag.