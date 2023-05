Am Dienstag hat Professor Dr. Christian Gerloff, Ärztlicher Direktor des UKE, eine Kooperationsvereinbarung mit Israels bedeutendster Klinik unterschrieben: dem Sourasky Medical Center in Tel Aviv. „Wir sind zwei Institutionen, die ähnliche Vorstellungen davon haben, wie Medizin der Zukunft aussehen kann und deshalb vereinbaren wir eine Zusammenarbeit in Sachen digitaler Transformation und zellbasierter Tumortherapie“, so Professor Gerloff zur MOPO. Die Unterschrift unter den Kooperationsvertrag erfolgte im Rahmen der Israel-Reise von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Gerloff gehört zur 13-köpfigen Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation, die Tschentscher begleitet.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Notaufnahme, aber da ist keine Schwester mehr, die Sie in Empfang nimmt, stattdessen fragt ein Computer Sie, wie es Ihnen geht. Sie beantworten alle Fragen am Bildschirm – und anschließend führt ein fahrbarer Roboter Sie dahin, wo Ihnen geholfen wird: in die Augenklinik oder in die Chirurgie. Je nachdem, was Ihnen fehlt. So könnte die Medizin der Zukunft aussehen – auch am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Das Land Israel ist selbst ein einziges Start-up

Anlass der Reise des amtierenden Bundesratspräsidenten ist das 75-jährige Jubiläums der Gründung des Staates Israel. Bevor am Mittwoch wichtige politische Gespräche unter anderem mit Premierminister Benjamin Netanjahu auf dem Terminkalender stehen, stand der Dienstag ganz im Zeichen von Wissenschaft und Innovation. Am Morgen besuchten Tschentscher und seine Begleiter zunächst das Peres Center for Peace and Innovation in Tel Aviv, das der ehemalige israelische Staatspräsident Schimon Peres (1923-2016) gegründet hatte. Das Center zeigt eindrucksvoll, dass sich Israel in Sachen Zukunftstechnologie nicht hinter den USA zu verstecken braucht. Gerade Israels Hauptstadt Tel Aviv gilt als Silicon Valley des Mittleren Osten. Start-ups über Start-ups haben sich dort angesiedelt.

Im Peres Center for Peace an Innovation in Tel Aviv erfahren die Besucher von der überaus großen Innovationskraft Israels. Zweiter von rechts: Bürgermeister Peter Tschentscher. Senatskanzlei Im Peres Center for Peace an Innovation in Tel Aviv erfahren die Besucher von der überaus großen Innovationskraft Israels. Zweiter von rechts: Bürgermeister Peter Tschentscher.

Woher ist dieses Innovationskraft kommt? Das hat mit der Geschichte des Landes zu tun. Im Grunde ist der Staat Israel selbst ein einziges Start-up. Das Land hat nach der Staatsgründung im Jahr 1948 lernen müssen, flexibel mit verschiedensten Problemen umzugehen – sonst würde es nicht mehr existieren. Ob für das mangelnde Trinkwasser, das starke Bevölkerungswachstum oder die ständige Bedrohung durch Nachbarn – für alles fanden die Israelis Lösungen. Dies ist in der Mentalität dieses Volkes stark verhaftet.

Die Offenheit, neue Wege zu gehen, lässt sich besonders anschaulich in Israels größtem Krankenhaus beobachten, wo die Zukunft der Medizin schon begonnen hat. Im Tel Aviv Sourasky Medical Center waren Bürgermeister Tschentscher und UKE-Chef Gerloff höchst erstaunt über den technischen Fortschritt. Patienten, die dazu körperlich in der Lage sind, registrieren sich selbst und werden elektronisch durchs Haus geführt. Sie nehmen sich sogar selbst den Blutdruck ab und messen ihre Temperatur. Papier gibt es überhaupt nicht mehr. Entweder bekommen die Patienten eine SMS, wohin sie als nächstes gehen müssen. Und wer Hilfe braucht, der wendet sich an einen der fahrbaren Roboter, die überall herumstehen und lässt sich führen. Auf diese Weise wird das Pflegepersonal entlastet.

Einer der fahrbaren Roboter in dem Krankenhaus. Freie und Hansestadt Hamburg Einer der fahrbaren Roboter in dem Krankenhaus.

Nicht nur in der Administration setzt das Haus auf Digitalisierung. Es gibt auch riesige Forschungsabteilungen, die komplett neue Behandlungstherapien entwickeln und auch gleich umsetzen. Das Motto lautet: „The Science of today ist the therapy of tomorrow.“ Gerloff zur MOPO: „Es ist schön zu sehen, wie schnell man hier Innovationen umsetzt und welchen Mut die Israelis dabei beweisen.“

Das Sourasky Medical Center in Tel Aviv Freie und Hansestadt Hamburg Das Sourasky Medical Center in Tel Aviv

Bürgermeister Peter Tschentscher, der ja selbst von Beruf Mediziner ist, sagte: „Wir in Deutschland sind genauso konfrontiert mit Fachkräftemangel – auch und gerade im Krankenhaus.“ Die Registrierung der Patienten zu digitalisieren, sei „ein interessantes Konzept, das man auch in Hamburg einführen könnte.“ So ließen sich stundenlange Wartezeiten vermeiden – in Hamburgs Notaufnahmen sind sie heute noch Alltag.

Das UKE und das Sourasky Medical Center wollen nun auf allen Ebenen kooperieren. In dem am Dienstag unterschriebenen Papier ist geregelt, dass Konzepte ausgetauscht und Personal wechselseitig geschult wird. Hamburg kann da von Tel Aviv nur lernen.