Trucker mit mehr als zwei Promille randaliert bei Kontrolle

Ein Lastwagenfahrer ist mit mehr als zwei Promille von der Polizei bei Zeven (Landkreis Rotenburg) festgenommen worden. Ein Autofahrer hatte den 48-Jährigen laut Polizeiangaben am Mittwoch gemeldet, als dieser in Schlangenlinien fast in einen Straßengraben gefahren sein soll. Zuvor soll der Lastwagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht mitten auf der Bundesstraße gestanden haben.

Vor einer Woche war auf der A30 Richtung ein Trucker ebenfalls wegen merkwürdig-kurvigen Fahrens aufgefallen und aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,4 Promille.

Der Zeuge folgte dem Lastwagenfahrer, der schließlich auf einem Seitenstreifen anhielt. Als die Polizei dazukam, stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der 48-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die Beamten forderten ihn auf, ins Polizeiauto zu steigen, wogegen er sich wehrte. In Handschellen wurde er zur Polizeiwache gebracht. Trotz erheblichen Widerstandes des Mannes wurden zwei Blutproben entnommen. Er musste seinen Führerschein abgeben und die Nacht in einer Zelle verbringen. (dpa/mp)