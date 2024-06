Es sind lauter Rekord-Werte, die Hochbahn-Chef Robert Henrich am Donnerstag verkündete: Rekord-Fahrgastzahlen, Rekord-Umsätze – aber eben auch Rekord-Verluste. Das Hamburger Verkehrsunternehmen kämpft wie alle anderen in der Branche mit hohen Energie- und Baukosten, zudem fehlen jede Menge Bus- und Bahnfahrer, viele von ihnen gehen in Rente. Trotzdem will die Hochbahn in diesem Jahr die (Rekord-)Summe von einer Milliarde Euro investieren: Vieles davon ist noch Zukunftsmusik, eine große Änderung werden Fahrgäste aber noch in diesem Jahr erleben.