Trotz Lockdown: Warum Hagenbeck trotzdem die Kasse öffnet

Foto:

Stellingen –

Hagenbeck ist einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Hamburgs. Doch auch der beliebte Tierpark muss wegen des Corona-Lockdowns vorerst geschlossen bleiben. Nun aber öffnen die Kassen wieder.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass die beliebten Hagenbeck-Jahreskarten auch in der Vorweihnachtszeit erworben werden können und als Geschenk unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum landen. Der Tierpark ist offiziell noch bis zum 20. Dezember geschlossen.

Stellingen: Hagenbecks Tierpark öffnet Kassen



Damit alle Hagenbeck-Freunde auch während des Lockdowns Eintrittskarten für den Tierpark und das Tropen-Aquarium kaufen können, öffnet Hagenbeck ab Dienstag, den 1. Dezember, eine Kasse am Haupteingang, immer montags bis freitags von jeweils 10.00 bis 16.00 Uhr.

Verkauft werden Jahreskartengutscheine sowie Vorverkaufskarten für den Tierpark und/oder das Tropen-Aquarium.

Das könnte Sie auch interessieren: Abriss des Hagenbeck-Denkmals gefordert

In jüngerer Zeit steht der Tierpark oft wegen seiner nicht aufgearbeiteten Vergangenheit in der Kritik. Denn der Park hielt noch weit bis ins 20. Jahrhundert sogenannte Völkerschauen ab: Dafür wurden Indigene, beispielsweise aus Afrika oder dem hohen Norden, unter zweifelhaften Bedingungen in den Tierpark gebracht und ausgestellt. (ru)