Trotz Ladensterben: Riesiges Modegeschäft eröffnet in Hamburg an Prestige-Standort

Altstadt –

Noch wird hier fleißig gewerkelt, doch schon in wenigen Wochen soll die Eröffnung sein. Der japanische Modehändler „Uniqlo“ zieht direkt neben das Rathaus. Am 9. Oktober öffnen sich hier erstmals die Türen – und zwar in einer Zeit, in der viele Geschäfte in der Hamburger Innenstadt um das Überleben kämpfen.

Galeria Kaufhof in der Mönckebergstraße schließt im Oktober, Karstadt Sports gegenüber auch, das Kindermodegeschäft Jako-o ist bereits zu – und dies sind nur einige Beispiel dafür, wie schwer das Überleben für Geschäfte in der Innenstadt geworden ist.

Mode: „Uniqlo“ eröffnet neben dem Hamburger Rathaus

Trotzdem wagt das japanische Modeunternehmen den Sprung nach Hamburg. Mit seiner Kleidung zieht es auf 1750 Quadratmeter vier Etagen direkt neben das Rathaus. Es wird die zehnte Filiale des Unternehmens in Deutschland und die erste in Hamburg sein. Dort soll es Mode für Damen, Herren und Kinder geben.

Besonders stolz ist das Unternehmen auf die Architektur in dem Gebäude. „Das Atrium ist ein Oktogon, welches von acht spektakulären Säulen getragenen wird, die mit historischen Mosaiken verziert sind. Das Atrium eröffnet den Kunden aus dem Inneren des Geschäfts einen ungehinderten Blick auf den Hamburger Himmel“, heißt es in einer Pressemitteilung. (paul)