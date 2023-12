Trotz Euro: So viel D-Mark haben die Hamburger umgetauscht

Die Einführung des Euro ist eigentlich länger als 20 Jahre her – und trotzdem finden sich in vielen Haushalten noch D-Mark-Scheine und -Münzen. Das Bargeld kann umgetauscht werden. Im Norden ging es in diesem Jahr wieder um Millionen!

Mehr als 3,5 Millionen D-Mark hat die Deutsche Bundesbank in diesem Jahr allein in ihrer Filiale in Hamburg umgetauscht. Die Einzahlungen bis Ende November entsprachen einem Gegenwert von 1,805 Millionen Euro, wie eine Sprecherin der Bundesbank auf Anfrage sagte. In der Summe seien mitunter auch Einzahlungen von Geschäftsbanken enthalten, überwiegend handele es sich aber um Tauschgeschäfte mit Bürgerinnen und Bürgern. Das Geld sei in mehr als 5500 Transaktionen umgetauscht worden.

Euro: Deutschlandweit tauschte Bundesbank bisher mehr als 53 Millionen D-Mark um

In der Filiale in der Hamburger Altstadt tauschen dabei nach Angaben der Bundesbank längst nicht nur in Hamburg und Schleswig-Holstein lebende Menschen ihre alten Scheine und Münzen um. Der Service könne von Menschen aus allen Regionen und Ländern genutzt werden. Im gesamten Hauptverwaltungsgebiet Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wurden bis Ende November 2023 demnach knapp 4,2 Millionen D-Mark umgetauscht. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 3 Millionen D-Mark.

Das könnte Sie auch interessieren: E-Scooter-Bilanz: Diese Hamburger steigen am liebsten auf die Rolle

Deutschlandweit hat die Bundesbank 2023 bislang mehr als 53 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht. Damit stieg das Volumen das zweite Mal in Folge zum Vorjahr leicht an. 2022 waren es 49 Millionen Mark. Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz rechnet damit, dass in den nächsten Jahren weitere Bestände alter Scheine und Münzen zurückgebracht werden. „Vor allem beim Aufräumen von vererbten Häusern und Wohnungen dürften noch D-Mark gefunden werden.”

Anders als die Zentralbanken in vielen anderen Euroländern tauscht die Deutsche Bundesbank die alten Scheine und Münzen unbefristet um. Der damals festgelegte Wechselkurs gilt unverändert: Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark. (dpa/ncd)