Trotz Corona: Zahl der Arbeitslosen in Hamburg geht zurück

Trotz der erneut starken Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus ist die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg im Dezember gesunken. In der Hansestadt sind derzeit 82.359 Menschen arbeitslos.

Zum Jahresende sei die Erwerbslosigkeit im Vergleich zum November um 610 Menschen oder 0,7 Prozent auf 82.359 Arbeitslose zurückgegangen, teilte die Arbeitsagentur am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenquote um 1,7 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent.

Hamburg: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Dezember

Seit Beginn der Corona-Pandemie Mitte März vergangenen Jahres sind bei der Hamburger Arbeitsagentur 26.286 Kurzarbeiter-Anzeigen für 394.187 Beschäftigte eingegangen. Im zweiten Teil-Lockdown im November seien 1335 Anzeigen für 15.512 Beschäftigte hinzugekommen, hieß es. Für Dezember lagen die Daten zur Kurzarbeit noch nicht vor. Die Arbeitsagentur geht aber von weiteren Meldungen der Betriebe aus.

Auf Bundesebene ist die „Zahl der arbeitslosen Menschen im Dezember gestiegen – aber nicht so stark wie sonst in diesem Monat. Die Anzeigen für Kurzarbeit haben wieder zugenommen – jedoch nur in begrenztem Umfang. Die Nachfrage der Betriebe stabilisiert sich auf einem niedrigeren Niveau.“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, heute anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in Nürnberg. (dpa/sr)