Trotz Corona-Lockdown: An diesen Hamburger Unis gibt es noch Präsenz-Klausuren

Das Wintersemester neigt sich dem Ende zu und viele Hamburger Hochschulen sind mitten in der Klausuren-Phase. Während Corona eine besondere Herausforderung. Die MOPO hat bei drei Hamburger Hochschulen nachgefragt, wie die Abläufe sind: Der Technischen Universität Hamburg (TUHH), der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) und der Universität Hamburg.

An der TU werden laut Sprecherin Franziska Trede noch 90 Prozent aller Klausuren in Präsenz durchgeführt. Die Universität sei dazu verpflichtet, allen Studierenden den individuell geplanten Verlauf ihres Studiums zu garantieren und Prüfungen gemäß der bindenden Studienordnungen anzubieten.

Corona in Hamburg: TUHH führt weiterhin Präsenzprüfungen durch

Warum geht das aber nicht online? Bei Prüfungen müsse auf den Gleichbehandlungsgrundsatz, den Datenschutz, die Datensicherheit sowie auf die Vergleichbarkeit geachtet werden. Es sei nicht so einfach, alle Prüfungen vergleichbar auf rein individuelle Prüfungen umzustellen, ohne dass die Ergebnisse rechtlich angreifbar würden.



„Angesichts der aktuell bestehenden rechtlichen Unsicherheiten der Länder stellt die TU fest, dass momentan alle Online-Prüfungsformate für schriftliche Prüfungen erhebliche Rechtsunsicherheiten für die Studierenden selbst darstellen“, erklärt Trede.

Studieren während Corona: So finden die Prüfungen in Präsenz statt

Prüfungen fänden mit maximal 50 Personen in den Hörsälen der TU sowie in Sporthallen statt. Dort gebe es sechs bis achtmal die Stunde einen kompletten Luftaustausch. „Ordner achten sowie vor den Hallen auf das Einhalten der Abstandsregeln. Vor Ort müssen medizinische Masken oder FFP2 Masken getragen werden.“

Da, wo es rechtlich möglich sei, würden „Take-Home-Exams“ angeboten werden. Diese erlauben, beliebige Materialien wie Bücher und Aufzeichnungen zu verwenden. „Es gibt offene Fragen mit komplexen Problemlösungen, die innerhalb einer bestimmten Zeit individuell gelöst werden müssen“, so Trede.

Lässt das aber nicht viel Raum zum Spicken? Die Sprecherin verneint. „Zeitlich und inhaltlich ist die Beantwortung der Fragen in einer Gruppe oder von Dritten kaum umsetzbar.“

Präsenz-Klausuren trotz Corona: So läuft's an der Uni Hamburg

Auch an der Universität Hamburg gibt es noch Präsenzklausuren — allerdings deutlich weniger als an der TU. „Es finden drei Klausuren und zwölf praktische Staatsexamensprüfungen in Präsenz statt“, sagt Sprecherin Claudia Sewig der MOPO. Ursprünglich seien 1100 Klausuren in Präsenz geplant gewesen.

Für die Studiengänge, die mit einem Staatsexamen abschließen, gebe es bei der staatlichen Prüfung keine Möglichkeit, diese digital abzulegen.

Elektronische Klausuren könnten aus den gleichen Gründen wie bei der TU nicht durchgeführt werden. Dafür setze man ebenfalls auf „Take Home Exams“.

Prüfungen während Corona: Das sagt die HAW

An der HAW finden laut Sprecher Matthias Echterhagen bis zum Ende des Wintersemesters überhaupt keine Präsenzklausuren statt. Das Abstandsgebot könne in den in vielen Gebäuden engen Fluren und in den Eingangsbereichen von der Hochschule nicht überall gewährleistet werden.

„Es mag vereinzelt aufgrund prüfungsdidaktischer Erfordernisse Ausnahmen von diesem Grundsatz geben“, so Echterhagen. Dies sei dann von dem jeweils Lehrenden zusammen mit den Verantwortlichen der Fakultäten zu prüfen.

Online-Klausuren fänden aufgrund der rechtlichen Lage genauso wie an der TU und der Uni Hamburg nicht statt. Dafür gebe es alternativ ebenfalls „Take-Home-Exams“.

Corona und die Unis: Seit zwei Semestern im Online-Betrieb

Aufgrund der Corona-Pandemie befinden sich die meisten Hamburger Hochschulen seit April 2020 im Online-Betrieb. Das an der Universität Hamburg zunächst als Hybrid-Semester geplante Wintersemester 2020/2021 wurde aufgrund der im Herbst rasant steigenden Corona-Infektionen wieder abgesagt.