Hamburg bekommt eine neue Flugverbindung: Ab Mitte September gibt es Nonstop-Flüge von der Elbe in Israels Metropole Tel Aviv – und zurück. Hinter der kleinen Fluggesellschaft stecken zwei Freunde, die trotz Corona mit einem Millionenumsatz rechnen.

Ab dem 19. September soll zwei Mal wöchentlich eine Boeing 737-800 mit Platz für 189 Passagiere vom Hamburger Airport direkt nach Tel Aviv fliegen. Die Gründer von „Tel Aviv Air“ sind Shlomo Almagor (60) und Paul Scodellaro (58) – beide Experten in Sachen Flugreisen.

Hamburg bekommt Direktverbindung nach Tel Aviv

Scodellaro war zuletzt Vertriebsmanager bei der Fluggesellschaft Germania und baute unter anderem die Route von Hamburg nach Tel Aviv auf. Mit der Insolvenz von Germania im Jahr 2019 ist auch die Flugverbindung weggefallen – genau hier sieht der 58-Jährige Bedarf und großes Potential für „Tel Aviv Air“. Sein Freund und Geschäftspartner Almagor betreibt seit 30 Jahren ein Reisebüro speziell für Israel-Reisen.

„Wir kennen das Land, die Route und unsere potentiellen Kunden genau“, so Scodellaro. Die wichtigsten Zielgruppen des Unternehmens sind Geschäftsreisende, Touristen und Reisegruppen. Aber auch Menschen, die ihre Freunde und Verwandten in Israel besuchen wollen, zählen dazu. Rund 6000 Menschen jüdischen Glaubens leben in den norddeutschen Gemeinden, die zum Einzugsgebiet der neuen Flugverbindung gehören.

Hamburg: „Tel Aviv Air“ rechnet mit neun Millionen Euro Umsatz

Trotz der Corona-Krise rechnen die beiden Gründer von „Tel Aviv Air“ im ersten vollen Geschäftsjahr mit einem Jahresumsatz von neun Millionen Euro. Als stiller Gesellschafter engagiert ist die Beteiligungsgesellschaft Hamburg GmbH (BTG). Abgesichert wird das gesamte Finanzierungsmodell durch die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH (BG).

Die Internetseite für Buchungen will „Tel Aviv Air“ Ende Juli unter der Adresse www.tlv-air.com freischalten. Das Unternehmen wird seinen Sitz im Terminal 1 des Hamburg Airport haben. Wenn alles nach Plan läuft, können sich die Gründer in Zukunft vorstellen, aus mehreren deutschen Städten Direktflüge nach Tel Aviv anzubieten. (mp)