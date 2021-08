Trotz Corona-Krise: Neue Fluggesellschaft fliegt ab Hamburg in Millionen-Metropole

Fuhlsbüttel –

Gute Nachricht vom Hamburger Flughafen: Eine neue Fluggesellschaft bietet von Fuhlsbüttel eine Verbindung nach Moskau an. Es handelt sich um die Airline „Nordwind“, eine russische Charterfluggesellschaft.

Der Hamburger Flughafen leidet enorm unter der Corona-Pandemie, die Zahl der Passagiere ist im vergangenen Jahr um fast 74 Prozent eingebrochen, ein Defizit in Höhe von 113 Millionen Euro entstand. Mit einem Ende der Krise rechnet der Flughafen erst im Jahr 2023.

Hamburg Airport: „Nordwind“ fliegt nach Moskau

Deshalb ist die Freude über die neue Fluggesellschaft groß. „Eine neue Airline am Hamburg Airport begrüßen zu dürfen, ist in diesen Zeiten ein besonders positives Signal“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

„Nordwind“ wurde 2008 gegründet, ab sofort fliegt die Airline jeden Montag von Hamburg nach Moskau. Die Strecke wird mit Flugzeugen vom Typ Boeing 737-800 und voraussichtlich auch mit dem Airbus A321 bedient. Tickets kosten ab 155 Euro pro Strecke.

Ab Mitte Mai soll es am Flughafen deutlich mehr Angebote geben, einige Airlines bauen ihre Verbindungen deutlich aus. Es kommen neun neue Ziele hinzu, unter anderem in Griechenland Chania, Kalamata und Preveza sowie Larnaca auf Zypern. (paul)