Am Mittwoch startet für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan das Abenteuer Weltmeisterschaft. Das Trikot für das Turnier in Katar gefällt zwar optisch – aber in den Geschäften in Hamburg ist es ein Ladenhüter, schon jetzt werden die Stoffe von Adidas stark reduziert. Doch warum ist das so? Die MOPO fragte bei den Sportartikelhändlern in Hamburg nach.