Gemeinsam haben sie die „Bullerei“ in der Schanze zum Erfolgs-Restaurant und Promi-Hotspot gemacht: TV-Koch Tim Mälzer und Spitzen-Gastronom Patrick Rüther. Doch nun gehen die beiden getrennte Wege. Im Impressum der „Bullerei“ taucht Rüther schon gar nicht mehr auf. Was ist der Grund für die Trennung?

Gemeinsam haben sie die „Bullerei“ in der Schanze zum Erfolgs-Restaurant und Promi-Hotspot gemacht: TV-Koch Tim Mälzer und Spitzen-Gastronom Patrick Rüther. Doch nun gehen die beiden getrennte Wege. Im Impressum der „Bullerei“ taucht Rüther schon gar nicht mehr auf. Was ist der Grund für die Trennung?

2009 haben Mälzer und Rüther die „Bullerei“ an der Lagerstraße eröffnet und seitdem gemeinsam betrieben. Ihr Konzept – hochwertiges Fleisch vom Grill mit Soßen – lockt auch viele Promis und Sterneköche in das Restaurant. Doch nun haben sich die beiden Geschäftspartner getrennt. Das „Abendblatt“ hatte zuerst berichtet.

Patrick Rüther taucht im Impressum der „Bullerei“ schon gar nicht mehr auf. „Tim und ich haben uns nach 15 Jahren ein wenig neu fokussiert“, sagt Patrick Rüther zur MOPO. „Wir haben das alles über Monate entspannt und partnerschaftlich besprochen und zu Anfang dieses Jahres umgesetzt.“

Patrick Rüther: „Tim und ich haben uns nach 15 Jahren ein wenig neu fokussiert“

Patrick Rüther betreibt weiterhin sein Restaurant „Überquell“ am Hamburger Hafen. Dort gibt es neapolitanische Pizza und Bier aus der hauseigenen Brauerei. Am Frankfurter Flughafen übernimmt er nun das preisgekrönte „Hausmann’s Restaurant“ und das italienische Restaurant-Konzept „Pezzo di Pane“ – beides hatte er gemeinsam mit Tim Mälzer entwickelt. Außerdem berät er mit seinem Unternehmen „Tellerrand Consulting“ andere Gastronomen und entwickelt neue Restaurant-Projekte.

Das könnte Sie auch interessieren: Umbau von Kult-Bar gestoppt: „Mein Restaurant-Traum wird zum Albtraum!“

Tim Mälzer ist nun allein für die „Bullerei“ zuständig. Und möchte sich in Zukunft noch mehr auf seine TV-Jobs konzentrieren. Beim Vox ist er in den Sendungen „Kitchen Impossible“ und „Mälzer und Henssler liefern ab“ zu sehen. Für seine Sendung „Zum Schwarzwälder Hirsch“, in dem er Menschen mit Trisomie 21 fit für die nervenaufreibenden Jobs im Restaurant macht, wurde Tim Mälzer jetzt bei der Grimme-Preis-Verleihung geehrt – mit einem Jury-Preis in der Kategorie Unterhaltung und einem Publikumspreis.