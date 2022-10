Trendwende: In Hamburg fallen die Kaufpreise für Wohnungen

Schon zu Jahresbeginn stiegen die Immobilienpreise in Hamburg weniger stark als zuvor, nun folgt sogar die Trendwende: Eigentumswohnungen werden in Hamburg wieder günstiger angeboten.

Es ist keine große Preissenkung, aber immerhin: Laut dem Online-Portal Immowelt sanken die Preise für Eigentumswohnungen in Hamburg zwischen Juni und September um zwei Prozent.

Hamburg: Eigentumswohnungen werden etwas billiger

Da die Bauzinsen in den vergangenen Monaten stark gestiegen sind, konnten sich immer weniger Menschen Wohneigentum leisten. Das verringerte das Interesse an Eigentumswohnungen und führte bereits im zweiten Quartal in vielen Städten zu einem Ende der jahrelangen Preisanstiege.

Jetzt zeigt sich erstmals eine Trendwende: In 12 von 14 Großstädten sind die Angebotspreise für Bestandswohnungen im dritten Quartal gesunken – so auch in Hamburg. Für die Ermittlungen hat Immowelt die Preise der zum Kauf angebotenen Wohnungen auf ihrer Website ausgewertet.

Dabei kam heraus, dass Verkäufer von Eigentumswohnungen in Hamburg zuletzt im Schnitt 6653 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche verlangten. Im zweiten Quartal lag der Durchschnittswert noch bei 6748 Euro. Doch auch wenn die Entwicklung positiv stimmen mag: Die aktuellen Preise sind noch immer höher als zu Jahresbeginn.

Experten: Immobilien-Preise dürften weiter sinken

„Die Auswirkungen der seit Jahresbeginn steigenden Bauzinsen lassen sich nun deutlich auf dem Immobilienmarkt erkennen“, sagt Thomas Schäfer von Immowelt. Die Nachfrage nach Kaufimmobilen gehe zurück, während das Angebot steige. Er schätzt, dass die Preise weiter sinken werden: „Da die Europäische Zentralbank den Leitzins zuletzt deutlich angehoben hat und bereits weitere Erhöhungen in Aussicht stellt, wird es aus unserer Sicht auch in Zukunft weitere Preiskorrekturen geben.“

Besonders renovierungsbedürftige Immobilien, die keinen hohen energetischen Standard haben und in die noch zusätzliches Geld für Sanierungen investiert werden muss, hätten stark an Attraktivität verloren. (vd)