Dämmen, Solardächer bauen, Heizung erneuern: Die Zahl der Klimaauflagen für Hauseigentümer nimmt massiv zu. Da sollten die Städte mit gutem Beispiel vorangehen. Doch in Hamburg ging es 2022 eher nicht voran. So hat die Stadt im vergangenen Jahr keine einzige Solaranlage auf einem ihrer Dächer gebaut! Wie die Entwicklung ist und was der Finanzsenator dazu sagt.