Trauer um Bodo: Hamburger Institution verliert Inhaber

Unter Hamburgern ist „Bodo‘s Bootssteg“ eine Institution und auch die Filmbranche entdeckte den schönen Standort an der Alster schnell für sich: Unter anderem Szenen für den „Tatort“ und das „Großstadtrevier“ wurden dort gedreht. Der Bootsverleih ist jedoch eingestellt – dafür gibt es eine traurige Erklärung.

Menschen tummeln sich auf der Holzterrasse vor dem weißen Café, ein Steg führt von der Holzterrasse zu den angeleinten Mietbooten – „Bodo’s Bootssteg“ am Harvestehuder Weg (Harvestehude) ist ein wirklich romantisches Fleckchen an der Hamburger Außenalster.

Doch obwohl das Café weiterhin mit Kaffee und Kuchen lockt, ist der Betrieb des Bootsverleihs schon seit Beginn des Jahres eingestellt. Dafür gibt es einen traurigen Grund: Inhaber Bodo Walter Windeknecht ist bereits am 31. Januar im Alter von 82 Jahren verstorben. Das berichtet das „Hamburger Abendblatt“.

Bodo von „Bodo’s Bootssteg“ im Alter von 82 Jahren verstorben

1940 in Lüneburg geboren, habe Windeknecht bereits in jungen Jahren seine Liebe für die See entwickelt: Mit 21 Jahren schipperte er mit Hapag-Lloyd bis nach Kanada und Australien. 1978 soll er sich dann als Bootsvermieter selbstständig gemacht haben – mit „Bodo’s Bootssteg“ erfüllte er sich somit nicht nur seinen eigenen Traum, sondern erschuf auch eine Hamburger Institution. Der MOPO sagte er einst über seine geliebte Alster: „Am schönsten finde ich die unterschiedlichen Witterungen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Robbie Williams macht Krankheit öffentlich: „Verdammte Katastrophe“

Im November 2013 wurde sein Bootsverleih Opfer eines Brandanschlags: Bei dem Brand wurde das Holzlager des Verleihs zerstört und das angrenzende Café vom Qualm verrußt. Windeknecht ließ sich jedoch nicht unterkriegen und baute seinen Bootssteg wieder auf – ein Zeichen wahrer Hingabe.(mwi)