Trauer um beliebten Hamburger Radiomoderator

Der Radiosender Hamburg Zwei trauert um einen seiner Moderatoren: Eike Buschmann starb in der vergangenen Woche nach schwerer Krankheit. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt.

„Eikes Leidenschaft für das Medium Radio war unübertroffen“, schreibt Hamburg Zwei in einem Statement. „Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Hingabe hat er die Hörer begeistert und unser Programm maßgeblich geprägt. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu füllen ist und uns alle in tiefer Trauer zurücklässt.“

Moderator von Hamburg Zwei: Eike Buschmann gestorben

Am Samstag (1. Juni) strahlt Hamburg Zwei eine Sondersendung zum Gedenken an Buschmann aus – zu der Uhrzeit seiner wöchentlichen Sendung, also von 12 bis 13 Uhr. „Hört Eikes Lieblingssongs der 80er und 90er Jahre“, kündigt der Sender an, „lasst uns gemeinsam an Eike denken und wunderbare Moderationsmomente feiern, die wir mit ihm erleben durften.“ (mp)