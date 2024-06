Erneut ist es am Mittwoch bei einer Ringvorlesung zum Thema Antisemitismus an der Uni Hamburg zu Störungen durch pro-palästinensische Demonstranten gekommen. Geschockte Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltung schildern aggressive Parolen und bedrohliche Machtdemonstrationen kräftiger Männer in Richtung der jüdischen Rednerin Jenny Havemann. Junge Frauen hätten den Saal weinend verlassen, eine jüdische Teilnehmerin fühlte sich gar an „das Vorgehen der SA in der Weimarer Republik“ erinnert. Die Uni schildert die Situation gänzlich anders.