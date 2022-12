Viele internationale Künstler sagen ihre aktuellen Konzerte in Russland ab. Besonders schwierig ist die Situation für diejenigen, die dort große Fangemeinden haben – so auch die Hamburger Techno-Band „Scooter“. In wenigen Wochen will das Kult-Trio um Frontmann H.P. Baxxter in Moskau die „God Save The Rave-Tour“ Moskau beginnen.

Zahlreiche internationale Künstler sagen ihre aktuellen Konzerttermine in Russland ab. Sogar die Opernsängerin Anna Netrebko verschiebt ihren Auftritt in der Elbphilharmonie auf unbestimmte Zeit. Besonders schwierig ist die Situation für Künstler, die große Fangemeinden in Russland haben. So auch die Hamburger Techno-Band „Scooter“. In wenigen Wochen, am 16. April, will das Kult-Trio um Frontmann H.P. Baxxter in Moskau die „God Save The Rave-Tour“ Moskau beginnen.

Noch werden auf Scooters Website Tickets für den Tourauftakt in Moskau angeboten. Das Management der Band äußerte sich gegenüber der MOPO nicht über die Pläne für den Tour-Start. Auch auf den Social-Media-Kanälen der Band, die gerade für Videodrehs auf den Kanarischen Inseln sein soll, finden sich keine Hinweise, wie es mit dem Tourauftakt in Russland weitergeht.

Noch werden Tickets für Russland verkauft

In Russland zählt Scooter zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Sogar im russischen Fernsehen war Frontman H. P. Baxxter zu sehen. 2013 machte er Staubsaugerwerbung für den russischen Media-Markt. Auch in der Ukraine haben die Techno-Stars ihre Fans.

Das könnte Sie auch interessieren: „Keine darf raus“: Hamburg legt Oligarchen-Yachten an die Kette!

Vor fünf Jahren hatten Scooter dort ihren letzten Auftritt – auf der bereits damals von Russland annektierten Halbinsel Krim. Ukrainische Behörden ermittelten sogar wegen illegalen Grenzübertritts. Verurteilt wurden die Bandmitlieder aber nicht. (koß)