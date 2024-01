Die Selbstinszenierung des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko zeigte sich ganz besonders in seinem Hauptquartier: Das barocke Palais Harrach in Wien, auch „Palazzo Protzo“ genannt. Doch diese Zeiten sind vorbei, seit November melden immer mehr Firmen des Signa-Konzerns Insolvenz an, Bauprojekte stehen still – darunter auch der Hamburger Elbtower. Jetzt kommen hunderte Büro- und Einrichtungsgegenstände aus der Signa-Zentrale unter den Auktionshammer, vom Luxus-Klopapierhalter über die Zimmerpflanze bis zum Miniatur-Elbtower.