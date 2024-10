Weihnachten rückt immer näher und damit auch eines der Müll-Ereignisse des Jahres: Etwa 8000 Tonnen Geschenkpapier werden in Deutschland pro Jahr an Heiligabend weggeworfen. Zwar versuchen immer mehr Menschen, die Bögen mehrfach zu verwenden. Doch zwei Hamburgerinnen haben jetzt eine Lösung entwickelt, bei der gar kein Müll mehr anfällt. Dabei ließen sie sich von einer japanischen Falttechnik inspirieren.

Die Berge an Geschenkpapier, die am Weihnachtsfest so anfielen, störten Nina Götte-Thedens schon lange. Eines Tages unterhielt sich die Beraterin beim Otto-Versand darüber mit einer Kollegin. Und die erzählte ihr, dass ihre Mutter die Geschenke schon seit ihrer Kindheit immer in selbstgenähte Stoffbeutel steckt.

Tücher statt Geschenkpapier: „Happy Wrappi“ wendet eine japanische Falttechnik an