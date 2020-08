Tolle Alternativen zum Freibad: Das sind Hamburgs schönste Badeseen

Hamburg wird derzeit von einer Hitzewelle überrollt – der Deutsche Wetterdienst hat sogar eine Hitzewarnung herausgegeben – da sehnen sich viele nach einer Abkühlung. Gute Nachricht: Die Wasserqualität in den 14 Hamburger Badeseen ist nach Angaben der Stadt fast überall gut. Wer also kein Ticket mehr in einem der Freibäder ergattert, könnte (natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln) an einem der folgenden Seen in Hamburg die Sommertage genießen – mit einer Ausnahme.

See in Hamburg: Stadtparksee

Stadtparksee Florian Quandt Foto:

An Hamburgs zentralster Badestelle kann man auch außerhalb der Freibad-Anlage wunderbar baden gehen. Entlang der Uferkante gibt es diverse Einstiegsmöglichkeiten und auf der großen Liegewiese vor dem Planetarium kann gepicknickt und sich gesonnt werden. Die Wasserqualität ist genauso gut wie in den anderen Badeseen in und um Hamburg und der Stadtpark ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

See in Hamburg: Boberger See

Boberger See HFR Foto:

Die Dünen und Strände erinnern fast an Urlaub am Meer, denn der kleine See befindet sich mitten im Naturschutzgebiet Boberger Dünen. Der Sandstrand am Boberger See ist besonders für Kinder geeignet. Es gibt eine Liegewiese und öffentliche Toiletten, allerdings keine Badeaufsicht. Hunde sind auf der Liegewiese nicht erlaubt, dafür kann man mit etwas Glück die Starts und Landungen von Segelflugzeugen beobachten.

See in Hamburg: See hinterm Horn

Etwas abgelegen liegt der See hinterm Horn in der Nähe von Allermöhe. In einer kleinen Bucht gibt es dort eine Liegewiese und Toiletten. Der See ist für kleine Kinder nicht geeignet, weil das Ufer recht steil ist. Am Wochenende gibt es sogar einen Badeexpress-Bus, der ab der S-Bahn Station „mittlerer Landweg“ Schwimmfreudige zur Bucht befördert – Parkplätze gibt es nämlich vor Ort keine.

See in Hamburg: Hohendeicher See Süd

Der Hohendeicher Badesee imago/Christian Ohde Foto:

Der See, der im Vier- und Marschland direkt hinterm Elbdeich liegt, wird viel von Gästen des Campingplatzes genutzt. Am südlichen Sandstrand finden auch Badegäste mit Kindern einen Platz – aber Achtung: am Hohendeicher See gibt es keinen abgetrennten Nichtschwimmerbereich. Wer bei den heißen Temperaturen nicht auf ein Eis verzichten möchte, ist hier genau richtig, einige Imbisse sorgen vor Ort für das leibliche Wohl der Besucher.

See in Hamburg: Öjendorfer See Nord und Süd

Öjendorfer See Quandt Foto:

Mitten im Öjendorfer Park liegt der große Badesee mit gleich zwei verlockenden Badestellen. Neben weitläufigen Liegewiesen gibt es auch verschiedene Freizeitattraktionen wie eine Minigolfanlage und Tischtennisplatten. Am Öjendorfer See darf in manchen Bereichen sogar gegrillt werden, es gibt aber auch einen Kiosk. Der nördliche Teil des Sees steht unter Naturschutz und darf nicht von Freizeitgästen genutzt werden.

See in Hamburg: Zerkarien-Aufkommen am Allermöher See

Allermöher See Florian Quandt Foto:

Normalerweise ist der Baggersee in Hamburgs Südosten bei Badegästen sehr beliebt, aktuell wird vom Schwimmen in diesem Gewässer allerdings wegen erhöhtem Zerkarien-Aufkommen abgeraten. Die Larven können bei Menschen sogenannte Badedermatitis (ein juckender Hautausschlag) verursachen.

Aus Sicherheitsgründen und wegen der teilweise mangelhaften Wasserqualität ist das Baden in Alster und Elbe eher nicht zu empfehlen. Im Hamburger Bereich gibt es deshalb auch keine Badestellen an den beiden Flüssen. (hb)