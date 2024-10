Tokio-Hotel-Star steht auf Hamburger Bühne

Der Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz ist ausgemachter Musical-Fan. Schon als kleiner Junge wollte er in einem mitspielen, wurde aber nicht genommen. In Hamburg stand er nun bei „& Julia“ auf der Bühne.

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) würde gern einmal eine Gastrolle in einem Musical übernehmen – und hat dafür nun in Hamburg ein bisschen vorgefühlt. Auf eine Gastrolle bei einem Musical hätte er total Bock, sagte er am Rande der Proben für das neue Hamburg-Musical „& Julia“.

Bill Kaulitz: Als Kind beworben und nie eingeladen worden

„Musical ist wirklich mein großer Traum. Ich wollte das eigentlich immer machen. Als kleiner Junge habe ich mich auch oft beworben, wurde eigentlich nie eingeladen zum Casting.“ Das sei mittlerweile anders. Er habe nun auch schon ein Angebot bekommen für nächstes Jahr, werde das aber leider zeitlich nicht schaffen. „Ich glaube, irgendwann ist es noch mal drin. Jetzt gerade fehlt mir die Zeit, aber ich würde es super gerne machen.“

In Hamburg konnte Bill Kaulitz nun aber Musical-Luft schnuppern. Im Stage-Operettenhaus an der Reeperbahn stand er mit dem Cast des neuen Musicals „& Julia“ für zwei Szenen mit auf der Bühne. In einer davon legte er als DJ auf, in einer zweiten lässt er quasi Julia an einem Kronleuchter durch die Luft fliegen. Ein Auftritt, der ihm viel Spaß gemacht hat. „Es ist wirklich wie nach Hause kommen. Fühlt sich gar nicht so anders an. Wie mit meiner Band eigentlich. Im Prinzip mache ich ja nichts anderes.“

Das Broadway-Musical „& Julia“ setzt kurz vor dem Ende von „Romeo & Julia“ an: also nach Romeos Tod. Der Unterschied: Julia entscheidet sich für das Leben. Welches Leben das geworden wäre, das will das Musical beantworten – mit Hits unter anderem von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys. Das Musical feiert am Mittwoch in Hamburg seine Deutschland-Premiere. (dpa/mp)