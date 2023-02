Seit Jahren kämpft Markus van de Loo für eine öffentliche Behindertentoilette in Fuhlsbüttel. Plötzlich erfährt er: Es gibt schon eine auf dem Marktplatz, die wird aber als Abstellkammer benutzt. Das ist nur der Beginn der irren Toiletten-Posse.

„Das Klohäuschen am Fuhlsbütteler Markt wurde 2015 eingerichtet, ohne eine Beschilderung der Behindertentoilette“, sagt van de Loo.

Sechs Jahre lang hatte er geglaubt, dass es in Fuhlsbüttel einfach gar keine Behindertentoilette gibt. Auf Anfragen erfuhr er erst im Dezember letzten Jahres von deren Existenz.

Hamburg: Eine Behindertentoilette mit Öffnungszeiten

Die Behindertentoilette auf dem Marktplatz am Ratsmühlendamm ist aber nur zu den Marktzeiten am Mittwoch und Freitag zwischen 8.30 Uhr bis 13 Uhr zugänglich – nach Anfrage beim Marktleiter.

Markus van de Loo wünscht sich eine barrierefreie Toilette für Fuhlsbüttel, die täglich zugänglich ist. Sun Markus van de Loo wünscht sich eine barrierefreie Toilette für Fuhlsbüttel, die täglich zugänglich ist.

Denn sie gilt offiziell nicht als „öffentliche Toilette“. Sie dient als Abstellkammer für Rasenmäher und Fahrräder. Das bewies kürzlich ein Bericht des „NDR“. Dabei wäre die Lösung eigentlich einfach.

Toiletten-Posse: Stadt lehnt spezielles Schloss ab

Van de Loo schlägt der Stadt den Einbau eines Euroschlüssel-Zylinders vor, die Kosten würde er sogar selbst tragen. Das Schließsystem wurde extra für Behindertentoiletten entworfen, um sie den Menschen zugänglich zu machen, die sie wirklich benötigen und zum Schutz vor Vandalismus.

Der Zylinder wäre zumindest deutlich günstiger als der Bau einer neuen öffentlichen Toilette. „Meine Idee, ein Euroschloss in der Tür anzubringen, wurde abgelehnt“, sagt van de Loo.

Keine Haushaltsgelder für Behindertentoilette übrig

Eine MOPO-Anfrage beim Bezirk ergibt, dass das Bezirksamt-Nord den Betrieb der Markttoilette als öffentliche Toilette der Stadtreinigung „angetragen“ habe. Dies sei aber von der zuständigen Umweltbehörde verworfen worden, „weil die Haushaltsmittel für den Unterhalt und Betrieb öffentlicher Toiletten bereits aufgezehrt sind.“

Von einem Euroschloss hält man hier auch nicht viel. Die Begründung: „Euroschlüssel sind einfach zu duplizieren.“ Ein solcher Schließzylinder liefe in Richtung „rund um die Uhr geöffnet“, was durch den Marktbetrieb in der Unterhaltung und Reinigung nicht finanzierbar sei.

Nach sechs Jahren: Bezirk will Beschilderung anbringen

Tatsächlich können herkömmliche Schlüsseldienste den Euroschlüssel aber gar nicht duplizieren. Er wird ausschließlich vom „Club Behinderter und ihrer Freunde“ gegen eine Gebühr an Menschen ausgegeben, die einen entsprechenden Nachweis über ihre Behinderung vorlegen.

Immerhin gibt man im Bezirksamt zu, dass die Toilette bisher nicht beschildert wurde und „auch nicht an Markttagen ohne Ortskenntnis“ zu erkennen ist. Hierzu sei eine Beschilderung beauftragt worden, die bisher noch ausstehe. Van de Loo hat aber kürzlich einfach selbst so einen Sticker angeklebt.

Um die Toilette an Markttagen frei zugänglich zu machen, soll auch ein neuer Türbeschlag angebracht werden. Nach sechs Jahren Toiletten-Posse muss Markus van de Loo also weiter für eine täglich zugängliche Behindertentoilette in Fuhlsbüttel kämpfen.