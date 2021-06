Tochter ist schwer krank: Hamburger TV-Arzt rührt in Talkshow-Auftritt alle zu Tränen

Moderatorin Barbara Schöneberger bekam feuchte Augen, auch Komikerin Mirja Boes musste heftig schlucken. TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (37) hat am Freitag in der „NDR Talk Show“ erstmals im Fernsehen von der lebensbedrohlichen Erkrankung seiner kleinen Tochter (6 Monate) erzählt – und mit seinen Ausführungen zu Tränen gerührt.

Das Baby ist an einem seltenen Gehirntumor erkrankt und wird derzeit im UKE versorgt. „Es geht ihr nicht gut. Dieser Tumor ist sehr selten und aggressiv“, sagte der Mediziner, der beim NDR die Wissenssendung „Dr. Wimmer – Wissen ist die beste Medizin“ moderiert.

Seltener Tumor: Tochter von Dr. Wimmer schwer krank

85 Prozent der Kinder würden die Erkrankung nicht überleben. Davon, eine Chemotherapie überhaupt beginnen zu können, sei seine Tochter noch weit entfernt.

Der TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer tritt im NDR auf. imago images / APress Foto:

Traurige Details aus dem Leben als Elternteil eines schwer erkrankten Kindes erzählt er, die die Runde und auch die Zuschauer rühren. Wie seine Frau leidet. Wie für die Taufe seiner Tochter in der Klinik nicht einmal 60 Sekunden blieben, weil die nächste OP anstand.

Dr. Wimmer im NDR: „Würde mein Leben für ihres geben“

Wie er sich zwingt, seinem Tag Struktur zu geben und wie froh er war, dass er einen bislang nicht unterschriebenen Stapel Autogrammkarten abarbeiten konnte. Wie sehr der Familienhund jetzt Trost spendet.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger kämpfen um krebskranken Sohn – Tausende spenden

„Wie jeder Vater der Welt würde ich ohne mit den Augen zu zwinkern tauschen, ihr das Leid abnehmen und mein Leben für ihres geben“, so der Mediziner. Kraft und Mut schöpfe er aus der Kommunikation mit anderen Menschen. Ein Beispiel will er sich dabei unter anderem an den kleinen Patienten nehmen. „Die Kinder gehen, schieben oder rollen mit einer Würde durch die Gegend, davon können wir alle noch lernen.“ (paul)