Der frühere extra3–Moderator Tobias Schlegl ist mit dem Deutschen Pflegepreis ausgezeichnet worden. Der 44-Jährige, der mittlerweile als Sanitäter arbeitet, erhielt die Auszeichnung auf dem Deutschen Pflegetag. Das Preisgeld spendet er unter anderem einem Verein in Hamburg.

„Bin jetzt offiziell ,Freund der Pflege‘“, twitterte Tobias Schlegl, der gerade mit dem Deutschen Pflegepreis ausgezeichnet wurde. Der frühere extra3-Moderator entschied sich im Jahr 2016 gegen den Fernseh-Job und machte stattdessen eine Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Habe gerade den Deutschen Pflegepreis bekommen. Bin jetzt offiziell „Freund der Pflege“. Und das bin ich sehr gerne. Hier ein kleiner Auszug aus meiner Rede beim @pflegetag #deutscherpflegetag #DPT21 #pflegetag pic.twitter.com/gL6mFzoyph — Tobias Schlegl (@TobiSchlegl) October 13, 2021

„Ich sehe es als meine Aufgabe an, die erlebten Zustände im Rettungsdienst und Pflegebereich auch in Zukunft immer wieder anzusprechen und meine mediale Kraft dafür zu nutzen, dass genauer hingeschaut wird“, sagte Schlegl bei der Preisverleihung auf dem Deutschen Pflegetag. Er spendet sein Preisgeld von 5000 Euro dem Verein „Mensch Hamburg“, der Menschen in Not hilft. Weitere 5000 Euro stiftet Schlegl der Organisation See Eye, die Gefüchtete im Mittelmeer rettet. (mp)