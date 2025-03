Trotz Verluste ist die SPD wieder mit Abstand stärkste Kraft in Hamburg, bei der Wahlparty am Sonntagabend feierten die Sozialdemokraten frenetisch ihren Bürgermeister Peter Tschentscher. Den nächsten Koalitionspartner können sie sich jetzt aussuchen. Zwar betonten Rot-Grün immer wieder gegenseitig den Wunsch, die bisherige Regierung fortzuführen – doch bei einem in der Stadt besonders heiß diskutierten Thema könnte es durchaus Rangeleien geben.