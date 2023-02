Es ist wieder so weit – Hamburgs heiß ersehntes Stadt-Derby geht in die nächste Runde. Um 18:30 Uhr wird im Volksparkstadion das mittlerweile 104. Aufeinandertreffen der Hamburger Traditionsclubs angepfiffen. An eines der 2000 Tickets zu kommen war schwer und viele haben es gar nicht erst versucht. Wir haben HSV- und St. Pauli-Fans gefragt, wo sie sich das Spiel ansehen werden – und passend für beide Fanlager einige Kneipentipps parat.

Für St. Pauli-Fan Marlin Jennerc ist klar: „Mit meinen Freunden schaue ich das Spiel zu Hause. Es gibt richtig geiles Essen und wir machen uns einen gemütlichen Abend. Sonst gehe ich eigentlich zu den Spielen, aber seit Corona is‘ das einfach nichts mehr.“ Auch Kneipen meide er wegen der Pandemie.

Wo wird das Derby geguckt? Das sagen HSV- und St. Pauli-Fans

Auch Michael Holtzmann hält zu St. Pauli: „Wo ich mir das Spiel ansehe weiß ich noch nicht genau. Natürlich gehe ich gerne in Kneipen, um die Spiele zu sehen, aber auch immer häufiger auch mal daheim. Gerne bin ich im mal „Knust“ oder dem „St. Pauli Eck.“ Johanna Thiemeyer lebt eigentlich in Nordrhein-Westfalen und beschreibt sich als Exil-Paulianerin. „Natürlich gehe ich am liebsten ins Stadion, aber jetzt geht’s halt nicht. Das Spiel schaue ich wahrscheinlich daheim.“

Johanna Thiemeyer hofft auf einen erneuten Derbysieg vom FC St. Pauli. Florian Quandt Johanna Thiemeyer hofft auf einen erneuten Derbysieg vom FC St. Pauli.

Constantin Agene ist HSV-Fan und normalerweise immer im Stadion. „Aber mit den wenigen Zuschauern fehlt einfach die Stimmung“, sagt er. „Mit ein paar Kumpels geht’s heute Abend nach Stellingen zum ‚Shuttle-Imbiss‘. Es gibt Currywurst – und hoffentlich einen Sieg!“

Fynn Schlichting und Felix Groth schauen die meisten HSV-Spiele gemeinsam. „Wir haben leider keine Dauerkarte und es war sehr schwer an Tickets zu kommen.“ Deshalb gibt’s Cola und Süßkram und wir bleiben Zuhause“, meint Fynn. „Aber wenn es endlich wieder geht, dann freuen wir uns aufs Stadion!“

Felix Groth (l.) und Fynn Schlichting bekennen Farbe. Florian Quandt Felix Groth (l.) und Fynn Schlichting bekennen Farbe.

Kneipen-Tipps für HSV-Fans:

Stammladen für viele HSV-Fans: die „UnabsteigBAR“ in Stellingen. (Archivbild) picture alliance / Axel Heimken/dpa | Axel Heimken Stammladen für viele HSV-Fans: die „UnabsteigBAR“ in Stellingen. (Archivbild)

Ab 15 Uhr öffnet die „UnabsteigBAR“ in der Volksparkstraße 81. Es gibt eine Großbildleinwand und auch vor der Tür läuft das Spiel auf einem Bildschirm. Damit es aber draußen nicht zu kalt wird, gibt es Glühwein. Reservieren muss man nicht.

Wer auf sicher spielt, kann sich schon ab 13 Uhr seinen Platz im „Windschirm“ sichern. Am Hallerplatz 8 gibt es fünf Bildschirme und auch von draußen kann man mitfiebern. Hier sorgt ein kleines Feuer für die nötige Wärme.

Kneipen-Tipps für St. Pauli-Fans:

Im „Knust“ geben die St. Pauli-Fans den Ton an. (Archivbild) MOPO Im „Knust“ geben die St. Pauli-Fans den Ton an. (Archivbild)

Im „Knust“ mit der Adresse, Am Neuen Kamp 30, muss man reservieren. Weitere Infos zur Reservierung gibt es unter knusthamburg.de. Das Ticket kostet 5 Euro, aber ist zugleich ein Verzehrbon. Ab 17 Uhr öffnen hier die Türen. Es gibt einen großen Bildschirm und mindestens zwei weitere in der Bar verteilt.

Selbstverständlich zeigt auch das FC St. Pauli Clubheim das Spitzen-Derby. Auf vier Fernsehern und zwei Leinwänden sollte man so nichts verpassen. Auch hier, am Harald-Stender-Platz 1, sollte man im Voraus reservieren, aber wie die Clubheim-Leitung der MOPO verrät, bleiben auch ein paar Plätze für spontane Gäste frei. Viele sind es nicht! Geöffnet ist ab 17 Uhr.

Hier gucken alle zusammen:

In der Bar „Same Same“ treffen St. Pauli und HSV-Fans aufeinander. Hier ist gemeinsames Gucken angesagt. Ab Punkt 18 Uhr öffnet das Lokal in der Alsterdorferstraße 18. Auch hier heißt es: wer zuerst kommt… Auf Reservierungen wird verzichtet. Es gibt zwei Leinwände, zwei Fernseher – und sogar einen auf der Toilette.

Und für alle, die zu Hause bleiben wollen: Das Spiel gibt’s live bei Sky – und im Ticker auf MOPO.de.