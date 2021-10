Leckeres Essen aus Tim Mälzers Küche gibt es neuerdings auch in Berlin. Am Sonntagabend eröffnete der Hamburger TV-Koch in der Hauptstadt sein neues Restaurant „Chiaro“. Zur Premiere gab’s sogar ein Liebesgeständnis.

Denn Tim Mälzer gab sich als großer Nudel-Fan zu erkennen. „Pasta ist für mich Liebe auf dem Teller“, sagte der 50-Jährige. Vor allem vor der Zubereitung habe er großen Respekt. „Das Schwere ist, den Kopf auszuschalten und das Herz walten zu lassen.“

Hamburger TV-Koch Mälzer gesteht Liebe zur Pasta

Er möge vor allem Cacio e Pepe (Käse und Pfeffer), Aglio e Olio (Knoblauch und Öl) und Bolognese, aber sei Fan von allen Varianten. „Wenn jemand gute Nudeln kann, dann ist das nicht mit einem Rezept zu erklären, sondern ist pure Magie“, erklärte Mälzer weiter. „Pasta ist Liebe und Seele.“

In seinem neuen Restaurant „Chiaro“ im Berliner Hotel de Rome setzt der 50-Jährige auf italienische Küche mit japanischen Noten. In Hamburg betreibt Tim Mälzer mehrere Restaurants, am bekanntesten dürfte die „Bullerei“ sein.

Mälzers Liebesgeständnis kommt passend zum Welt-Pasta-Tag. Weltweit feiern Nudelfans an diesem Montag den großen kulinarischen Exportschlager.

Allein in Italien essen die Menschen pro Kopf im Schnitt mehr als 23 Kilogramm Pasta im Jahr, erklärte der Unternehmensverband Unione Italiana Food. In Deutschland lag der Verbrauch 2020 bei 9,5 Kilogramm pro Kopf, rechnete der Verband der deutschen Getreideverarbeiter und Stärkehersteller aus. (dpa/fbo)