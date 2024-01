Gerade erst ging es bergauf mit „Looki“. Doch schon rutscht die Bergedorfer Wildtierstation am Pollhof in die nächste Krise. Überflutete Gehege, evakuierte Tiere, abgerissene Dächer. Bei „Looki“ herrscht Land unter. „Wir sind verzweifelt und brauchen jede Unterstützung, die wir kriegen können“, sagt Gründerin Vanessa Haloui (42).

Gerade erst ging es bergauf mit „Looki“. Doch schon rutscht die Bergedorfer Wildtierstation am Pollhof in die nächste Krise. Überflutete Gehege, evakuierte Tiere, abgerissene Dächer. Bei „Looki“ herrscht Land unter. „Wir sind verzweifelt und brauchen jede Unterstützung, die wir kriegen können“, sagt Gründerin Vanessa Haloui (42).

Schon vor einem halben Jahr stand es schlecht um die Wildtierstation. Immer weniger Spenden, immer höhere Tierarztkosten und Futterpreise. Vanessa Haloui befürchtete das Aus. Doch dann kamen wieder mehr Spenden, die Haspa finanzierte für fünf Monate das Futter der 600 Tiere, und Unternehmen packten bei „Social Days“ mit an. „Wir waren voller Hoffnung. Doch dann kam das Wasser“, sagt die Gründerin.

Gehege, Dächer und Futtervorräte zerstört

Etwa die Hälfte der Wildtierstation ist seit zwei Wochen überschwemmt. Etliche Gehege sind abgesackt, Außenflächen unterspült, das Lager und alle Futtervorräte zerstört, Dächer durch den Wind oder herabgestürzte Äste kaputt. „Zum Glück konnten alle Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden“, sagt Vanessa Haloui. Betroffen sind vor allem die Unterkünfte der Hühner, Waschbären, Igel, Fasane, Wachteln, Tauben und Schafe. Einige Tiere, wie die Waschbären, konnten auf dem Gelände umziehen. Allerdings leben sie jetzt dicht an dicht in ihren Notquartieren. Die Igel sind in der Krankenstation untergebracht. Die Hühner in Boxen gestapelt in einem Tiny House.

Tag und Nacht im Einsatz für ihre Tiere: Vanessa Haloui (42), Gründerin der Wildtierstation

Andere Tiere musste Vanessa Haloui mit zu sich nach Hause nehmen. In ihrer Drei-Zimmer-Wohnung leben nun zwei geschwächte Hühner, ein Fasan mit Lungenentzündung, eine Wachtel, zwei Igel und zwei Nutrias. Nur ein kleiner Teil der hilfsbedürftigen Schützlinge. Zumal nach Silvester wieder mehrere durch Böller und Raketen verletzte Tiere gebracht wurden. Darunter ein Igel mit Brandwunden, eine durch eine Rakete verletzte Taube und ein Eichhörnchen, das während der Knallerei immer wieder panisch gegen die Wohnzimmerscheibe eines Ehepaars gesprungen war. „Einige Tiere, insbesondere Vögel, konnten wir leider nicht mehr retten. Sie sind der Silvesternacht zum Opfer gefallen“, sagt Vanessa Haloui traurig.

Harte Zeiten. Nicht nur emotional eine große Belastung für das Team. Es steht auch viel Arbeit an. Noch mehr als 2020, als das Gelände schon einmal überschwemmt war. Damals wurde der Graben vertieft, ein Auffangbecken gebaut und alle betroffenen Wege und Gehege erhöht. „Doch so viel Dauerregen wie jetzt hatten wir noch nie. Wir hoffen jeden Tag, dass es endlich aufhört zu regnen.“

Dringend Unterstützung für Hilfsaktion gesucht

Drei Pumpen, die extra für 1000 Euro angeschafft werden mussten, sind im Einsatz, um das Grundstück vom Wasser zu befreien. Sechs Tonnen Füllsand, vier Tonnen Holzhackschnitzel und eine Tonne Mutterboden wurden gekauft, um die Gehege und Wege wieder nutzbar zu machen.

Wer finanziell helfen möchte, spendet an: LOOKI e.V. Verein zur Tierrettung,Hamburger Sparkasse, IBAN: DE10200505501085213930 Mehr Infos unter www.wildtierstation-bergedorf.de

Doch damit das gelingen kann, braucht „Looki“ Menschen, die mit anpacken. Am 5. und 6. Januar soll ab 14 Uhr eine große Hilfsaktion stattfinden. „Alleine werden wir es nicht schaffen. Bitte unterstützen Sie uns und die Tiere“, bittet die Vereinsgründerin.